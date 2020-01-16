Домашний арест Анастасии Шевченко продлен на два месяца

16 января 2020, 18:36

Суд в Ростове-на-Дону продлил до 20 марта домашний арест активистке Анастасии Шевченко, обвиняемой по делу об участии в нежелательной организации.

Член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом уже почти год, с 23 января 2019 года. Решением суда от 31 декабря 2019 года арест активистке был продлен до 20 января. Защита обжаловала это решение суда, но облсуд оставил его в силе.

Сегодня в Ростовском областном суде следователь Вадим Кучин просил о продлении Шевченко домашнего ареста до 17 апреля. Адвокаты активистки просили суд освободить ее из-под домашнего ареста, изменив меру пресечения на подписку о невыезде либо на обязательство о явке по требованию следователя. В итоге суд принял решение продлить арест до 20 марта, передает посетивший заседание корреспондент "Кавказского узла".

Сама Анастасия Шевченко заявила в суде, что по-прежнему не согласна с обвинением, но не намерена скрываться и даже не имеет загранпаспорта. Поддержать Шевченко пришли 12 ростовских активистов

Вопросы о продлении обвиняемым содержания под стражей либо домашнего ареста свыше 12 месяцев рассматриваются уже не районным судом, а областным, согласно предписаниям Уголовно-процессуального кодекса, разъяснил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шевченко Сергей Ковалевич. Защита активистки намерена обжаловать решение суда.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.