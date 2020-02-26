Новороссийские правозащитники сочли успехом решение ЕСПЧ по их жалобе

26 февраля 2020, 13:45

Постановление ЕСПЧ, который признал штрафы правозащитникам за рядовую рабочую встречу в Новороссийске нарушением права на свободу собраний, дает надежду на то, что аналогичные жалобы в Европейский суд по правам человека также будут удовлетворены, сообщили заявители.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля ЕСПЧ обязал власти России выплатить 37 тысяч евро правозащитникам из Новороссийска, постановив, что в 2007 году было нарушено их право на свободу собраний.

Марина Дубровина, Вадим и Тамара Карастелёвы и Владимир Пьянков - сотрудники благотворительной и правозащитной организации "Фродо", занимавшейся борьбой с нетерпимостью и дискриминацией этнических меньшинств, - обратились в ЕСПЧ 11 июля 2007 года. Они указали, что 23 января того же года собрались, чтобы обсудить проект "Толерантный футбол", в рамках которого они организовывали матчи между детьми разных национальностей. Приехавшие силовики и чиновники убедили участников встречи разойтись, а позднее суды оштрафовали Дубровину, Карастелёвых и Пьянкова за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления.

Адвокат Марина Дубровина сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что решения ЕСПЧ по жалобе ждала с большим нетерпением. "Мы надеялись на это решение. То, что происходило в 2007 году, было абсурдным, вопиющим, поэтому мы надеялись, что Европейский суд оценит это в соответствии со своими принципами. Мы искренне рады, что действительно было признано нарушение наших прав", - сказала она.

Решение ЕСПЧ порадовало и другого заявителя, старшего научного сотрудника Московского городского педуниверситета, правозащитника Вадима Карастелёва. "Ничего я так долго не ждал и с такой радостью не воспринял, как решение ЕСПЧ именно по свободе собраний. Дело в том, что там лежит еще одно дело по фонду «Школа мира», который тоже несправедливо закрыт властями в 2002 году. Мы ждем решения и по этому делу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Преследование участников рабочей встречи Вадим Карастелев считает абсурдным. "Потому что фактически любое собрание людей в офисах можно приравнять к несанкционированному собранию, это ни в какие рамки не укладывается", - сказал он.

По словам Карастелева, ему и его покойной жене Тамаре российский суд второй инстанции решение о штрафе отменил, а двум другим участникам оставил в силе. При этом в компенсации Карастелевым было отказано, несмотря на то, что они вынуждены были оплатить штраф и пострадали морально, так как собрание не было проведено.

"У нас там был такой инцидент, который нигде не описан, но он на самом деле был очень серьёзный. Среди сотрудников, которые присутствовали тогда на встрече, одна из сотрудниц была беременной. И она пережила то, что произошло: нас окружили 15 полицейских, и мы не хотели отдавать немецких тренеров (по футболу). Мы образовали живую цепь, взявшись за руки, два немецких тренера стояли в центре", - поделился воспоминаниями Карастелев.

По его предположению, силовики пытались таким образом оказать давление на правозащитников, используя в качестве повода отсутствие паспорта у одного из немецких тренеров. "Претензия была в том, что у него с собой нет паспорта. Но он сказал, что в гостинице зарегистрировался, я предлагал пройти до гостиницы «Новороссийск», и он покажет паспорт. Но им нужен был скандал для того, чтобы забрать всю группу", - рассказал Вадим Карастелев.

Организация "Фродо" оказывала поддержку туркам-месхетинцам на Кубани

Важным итогом работы организации «Фродо» Вадим Карастелев считает поддержку турок-месхетинцев, которых преследовали в Крымском и Абинском районах Кубани. "Турки почувствовали, что их поддерживают, что они не изгои... Мы же писали, выступали, вместе акции проводили, все согласовывали с ними, чтобы не навредить", - рассказал Карастелев.

По его словам, итогом борьбы "Фродо" за права турок-месхетинцев стало обращение к правительству США, которое запустило программу переселения, и 11,5 тысячи человек получили новое место жительства.

"Я в США трижды ездил, они очень благодарят, что у их детей есть будущее, что по прибытии на американскую землю у них уже были легальные документы, они смогли передвигаться по всей стране, работать. Многие из них уже стали гражданами США и развивают активно бизнес", - рассказал Карастелев.

Марина Дубровина также сочла самым значимым делом правозащитной организации «Фродо» переезд турок-месхетинцев, проживающих в Краснодарском крае, на постоянное проживание в США. "Это не только наша заслуга, но мы тоже очень много сделали для их переезда. Есть много других вещей, которые мы делали для борьбы с дискриминацией, и просветительские мероприятия проводили, и доклады писали. Игра в «Толерантный футбол» между разными диаспорами – одно из них", - пояснила Дубровина.