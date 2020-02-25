Али Керимли обжаловал отказ расследовать пытки после задержания в Баку

25 февраля 2020, 10:25

Прокуратура не нашла оснований для уголовного дела по заявлению лидера ПНФА о пытках, которым он подвергся после задержания на акции протеста в Баку. Али Керимли потребовал обязать прокуратуру провести расследование.

Как писал "Кавказской узел", 19 октября 2019 года силовики разогнали в центре Баку участников акции протеста оппозиционеров. С применением силы были задержаны лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и другие оппозиционные политики. Керимли сообщил, что после задержания его несколько раз избили. В больнице, куда он был доставлен после избиения, ему наложили шесть швов.

На избиение после задержания жаловался также член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу. Действия полиции и властей Азербайджана раскритиковали Совет Европы, ПАСЕ и посольство США.

24 февраля Али Керимли обратился в Сабаильский райсуд Баку с жалобой на Генпрокуратуру, которая отказалась возбудить уголовное дело о его избиении силовиками. В жалобе он попросил суд признать неправомерными действия прокуратуры и обязать ее провести "всестороннее расследование", сообщил сегодня сам Али Керимли корреспонденту "Кавказского узла". "Прокуратура не провела объективного расследования моей жалобы. Она решила замять дело, увести от ответственности тех, кто подверг меня пыткам", - озвучил свою версию Керимли.

По его словам, первое заявление в Генпрокуратуру он направил еще 24 октября 2019 года. "Мы потребовали начать уголовное дело в связи с насилием против меня и других участников протестной акции, привлечь к ответственности виновных сотрудников правоохранительных органов", - сообщил Керимли.

Он предложил правоохранителям провести медэкспертизу, просмотреть записи с камер видеонаблюдения на территории, где он был задержан, и допросить сотрудников, участвовавших в избиении. "Жестокое насилие было применено уже при задержании. Это произошло перед десятками видеокамер журналистов. Меня били в автобусе, потом в районном управлении [силовой структуры]. Сами же меня отвезли в госпиталь, где на голову наложили швы. Я вышел со швами, и эти кадры также есть в Интернете. Зная, что следы физического насилия по истечению времени пройдут, я настойчиво требовал назначения судебно-медицинской экспертизы. Для прояснения обстоятельств произошедшего я требовал также просмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы потом не давали стандартных отговорок, что записи хранятся лишь в течение месяца", - пояснил Керимли.

В октябре 2019 года Керимли рассказал, что после задержания ему в автобусе надели наручники и дважды избили. В здании силовой структуры, по словам Керимли, его завели в помещение с кафельными стенами и стали требовать, чтобы он на видеокамеру заявил, что прекращает "борьбу с властями Азербайджана". "Когда я отказался сделать это, меня положили на пол лицом вниз. Там было несколько человек. Они держали меня за руки и ноги, и при этом один из них стал давить ногой мне на шею. Я стал задыхаться", - рассказал лидер ПНФА.

Не получив ответа на свою жалобу, 27 декабря 2019 года Керимли вновь обратился в прокуратуру. "В этот раз я все-таки получил ответ спустя почти два месяца, что предыдущая жалоба была всесторонне расследована в Бакинской городской прокуратуре, но изложенное в ней не нашло своего подтверждения. В возбуждении уголовного дела было отказано. По утверждению прокуратуры, постановление об отказе в начале уголовного дела было принято еще 5 декабря и отправлено мне по домашнему адресу", - рассказал оппозиционер.

Однако, по словам лидера ПНФА, постановление прокуратуры он так и не получил. "Потому мы и отправили 27 декабря [2019 года] в прокуратуру вторую жалобу, что на первое обращение никакого ответа. Ответ на вторую жалобу был отправлен 22 января и поступили мне спустя 21 день – 13 февраля. Они утверждают, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела мне было отправлено в декабре. Но никаких доказательств этому нет", - сказал Керимли.

Сотрудник Сабаильского райсуда сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что дата разбирательства по заявлению Керимли еще не назначена.

Даже без жалобы Али Керимли надзорное ведомство должно было расследовать сообщения об избиении участников мирной протестной акции, считает координатор Центра против репрессий и пыток Намизад Сафаров, который ранее работал следователем полиции и адвокатом. "Ибо видеокадры о насильственных действиях силовиков против демонстрантов просто заполонили Интернет. С другой стороны, то, что прокуратура даже не вызывала Али Керимли для дачи показаний, свидетельствует о том, что она формально расследовала его жалобу, если вообще расследовала", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он скептически оценил перспективы требования Керимли признать нарушение его прав и наказать виновных. "К сожалению, у нас правоохранительные органы, суд и прокуратуры стали проводниками политики репрессий. Однако очень важно использовать предусмотренные в законе меры подачи жалоб на действия силовиков, чтобы в конечном итоге довести дело до ЕСПЧ и выиграть его там", - сказал Сафаров.

Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".