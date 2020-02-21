Суд отказался рассматривать иск Керимли против МВД Азербайджана

21 февраля 2020, 10:10

Бакинский суд отказался рассматривать иск главы Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли о невыдаче ему загранпаспорта. Оппозиционер расценил это решение как политически мотивированное и заявил, что обжалует его.

Как писал "Кавказской узел", в 2006 году МВД, ссылаясь на уголовное дело 1994 года, отказало Али Керимли в выдаче нового паспорта, когда истек срок старого. В 2009 году Керимли направил жалобу в ЕСПЧ в связи с невыдачей паспорта, который в Азербайджане играет также роль зарубежного. В 2015 году Страсбургский суд признал нарушение прав Керимли на свободу передвижения и постановил выплатить ему 8,6 тысячи евро. Защита Керимли в ноябре 2016 года заявила о неисполнении Азербайджаном этого решения. Власти страны до сих пор не выдали Али Керимли новый паспорт, отмечено в опубликованном в январе докладе Human Rights Watch. 27 января стало известно, что Керимли подал в суд на МВД из-за отказа выдавать ему загранпаспорт в течение 14 лет.

Рассмотрение иска Керимли к МВД и Управлению по паспортам, регистрации и миграции было назначено на 20 февраля в Бакинском административном суде. Керимли просил также привлечь в качестве третьей стороны полномочного представителя Азербайджана в ЕСПЧ Чингиза Аскерова. Однако его явка не была обеспечена судом.

В ходе заседания адвокат Фахраддин Мехтиев заявил о нарушении в отношении Керимли одного из фундаментальных прав - свободы передвижения, передает корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

"Это нарушение закона продолжается многие годы. ЕСПЧ сказал свое слово и признал нарушение прав Али Керимли, гарантированных Европейской конвенцией прав человека, которую Азербайджан ратифицировал. Азербайджан имеет обязательство исполнять решения Страсбургского суда, но в отношении Керимли не выполняет его", - заявил адвокат.

Однако юридический представитель МВД Алирза Абилов выступил против рассмотрения иска. "Азербайджанские суды уже рассматривали иск Али Керимли и сочли правомерным невыдачу паспорта. Эти судебные решения не отменены и потому нет необходимости возвращаться к данному вопросу", - заявил Абилов.

Он также отметил, что несмотря на наличие вердикта ЕСПЧ, предыдущие решения азербайджанских судов не были отменены. "Пленум Верховного суда не пересматривал это дело и не отменял решения судов", - заявил Абилов.

Судья, приняв решение о неприемлемости иска, отказался рассматривать его.

Адвокат Фахраддин Мехтиев счел решение суда неправомерным. "Азербайджан добровольно вошел под юрисдикцию ЕСПЧ. По Конституции Азербайджана, при возникновении противоречий между нормативно-правовыми актами страны с международными договорами, каковым является Европейская конвенция прав человека, применяются международные договоры. Поэтому суд необоснованно отказал в рассмотрении иска, ссылаясь на неотмены предыдущих судебных решений по жалобам Керимли", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Защита намерена подать апелляцию, добавил адвокат.

Эксперт в области права, координатор Центра против репрессий и пыток Намизад Сафаров также считает решение суда неправомерным.

"Во-первых, аргумент о том, что предыдущие решения судов не отменены, с юридической точки зрения несостоятелен, поскольку постановление ЕСПЧ превыше решений местных судов и подлежит исполнению. Во-вторых, решение ЕСПЧ как раз являлось основанием для рассмотрения дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В-третьих, неисполнение в течение пяти лет решения ЕСПЧ уже является нарушением права", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает незаконным сам отказ в выдаче паспорта Керимли по основаниям наличия уголовного дела с 1994 года. Сафаров отметил, что следствие не может длиться так долго. "В уголовно-процессуальном законодательстве прописаны максимальные сроки следствия. Если в течение 1,5 года или, в особых случаях, двух лет следствие не может собрать достаточных доказательств, то производство должно быть прекращено", - сказал он.

Сам Керимли считает решение суда и отказ в выдаче ему паспорта политически мотивированными.

"Режим боится разоблачений со стороны оппозиции с международных трибун. Запрет мне ввели после того, как в январе 2006 года я рассказал на зимней сессии ПАСЕ о фальсификациях парламентских выборов 2005 года. Но сейчас запрет стал полнейшим абсурдным. Ибо в условиях Интернета, стремительного развития социальных сетей, в мире прекрасно знают о реальной ситуации в Азербайджане и нет смысла кому-то запрещать куда-то ехать, если он может совершать свои выступления в онлайн-форме. Зато отказ мне в выдаче паспорта настолько нелеп, что становится каждый раз предметом международной критики. В последний раз это нашло свое отражение и в отчете мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ как нарушение фундаментальных прав. Этот режим может оставаться только лишая своих политических соперников офисов, паспортов, арестами оппозиционеров, подавлением мирных демонстраций, фальсификацией выборов", - заявил Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Представители пресс-службы МВД Азербайджана оказались недоступны для комментариев. Ранее в ведомстве заявили, что их позиция будет озвучена на суде.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".