22 февраля 2020, 09:57

Прекращено расследование гибели российских военных в Абхазии

Бронетранспортер с российскими военными упал в ущелье в Абхазии по вине водителя, заключили следователи. Уголовное дело прекращено, поскольку водитель стал одним из трех погибших в ДТП.

Как писал "Кавказский узел", пять военнослужащих российской базы в Абхазии 18 января 2019 года стали жертвами падения БТР в ущелье глубиной 40 метров. Трое из них, в том числе водитель, погибли, двое получили травмы и были прооперированы в российских больницах.

Уголовное дело было возбуждено по уголовной статье "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". 

"Установлено, что военнослужащий по призыву управлял технически исправным бронетранспортером. При совершении поворота он не справился с управлением боевой машины, в результате чего допустил ее опрокидывание в обрыв", - сообщили в Военном следственном управлении по Южному военному округу. Следователи пояснили, что дело закрыто в связи со смертью подозреваемого, информировал сегодня ТАСС.

Ранее, в январе 2019 года, в группе "RU_CHP: Первый по происшествиям" в соцсети "ВКонтакте" появилось с бронетранспортером, сорвавшимся с высокого обрыва. Это БТР российской базы в Абхазии, пояснила 21 января 2019 года "Российская газета".

Примечание:

"Восемь человек пострадали при ДТП с военным "Уралом" в Дагестане", "Семь человек стали жертвами ДТП в Дагестане", "Военнослужащий погиб в Азербайджане".

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