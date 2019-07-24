24 июля 2019, 18:04

Восемь человек пострадали при ДТП с военным "Уралом" в Дагестане

Госпитализированы трое из восьми пострадавших в результате опрокидывания военного "Урала" в Тарумовском районе Дагестана, сообщили в Минздраве.

По данным МВД, автоавария произошла на федеральной дороге "Кавказ" около села Калиновка. Военный "Урал", в котором ехали восемь человек, опрокинулся.

В результате ДТП пострадали восемь человек, троим потребовалась госпитализация. Состояние госпитализированных врачи оценивают как средней степени тяжести, пишет со ссылкой на представителя Минздрава Дагестана РИА "Новости".

В региональном МВД сообщили, что военный "Урал" перевозил сотрудников полиции. По данным другого источника, полицейские были командированы в Грозный, передает "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 июня десять взрослых и ребенок получили травмы при аварии маршрутки, ехавшей из Махачкалы в Кизляр.

Примечание:

"ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях", "Реакция МВД на аварию в Махачкале вызвала критику в соцсетях", "Четыре человека пострадали при взрыве в пассажирском УАЗе в Дагестане". 

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