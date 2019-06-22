22 июня 2019, 18:35

11 человек пострадали при ДТП с маршруткой в Дагестане

Десять взрослых и ребенок получили травмы при аварии маршрутки, ехавшей из Махачкалы в Кизляр.

Авария произошла сегодня примерно в 13.40 мск на трассе Р-215 около села Люксембург.

"Пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Из них шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района", - рассказал представитель Минздрава Дагестана.

По его словам, пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой, передает РИА Новости.

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, передает также со ссылкой на информацию Минздрава Дагестана ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал о столкновении аварии в Тарумовском районе Дагестана пассажирского автобуса с легковым автомобилем 1 июня, в результате которого два человека погибли, еще четверо пострадали.

Примечание:

"ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях ", "Жители дагестанского поселка потребовали расследовать гибель земляка в ДТП", "Шесть человек стали жертвами ДТП с участием автобуса на границе Дагестана и Калмыкии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 июня 2019, 19:38

22 июня 2019, 17:39

22 июня 2019, 16:30

22 июня 2019, 16:27

22 июня 2019, 15:51

  • 1 Политологи указали на роль властей в конфликтах между казаками и чеченцами близ Волгограда

    Недостаточная превентивная работа с населением приводит к конфликтам между людьми разных национальностей в Калачевском районе, считают местные политологи. Власти пытаются замолчать остроту конфликта, характеризуя его как бытовой, убежден Андрей Серенко. Часто конфликты спровоцированы действиями чиновников по земельным вопросам, указали Константин Глушенок и Инна Прихожан.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки