22 июня 2019, 18:35
11 человек пострадали при ДТП с маршруткой в Дагестане
Десять взрослых и ребенок получили травмы при аварии маршрутки, ехавшей из Махачкалы в Кизляр.
Авария произошла сегодня примерно в 13.40 мск на трассе Р-215 около села Люксембург.
"Пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Из них шесть человек госпитализированы в центральную больницу Бабаюртовского района", - рассказал представитель Минздрава Дагестана.
По его словам, пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой, передает РИА Новости.
Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, передает также со ссылкой на информацию Минздрава Дагестана ТАСС.
Ранее "Кавказский узел" писал о столкновении аварии в Тарумовском районе Дагестана пассажирского автобуса с легковым автомобилем 1 июня, в результате которого два человека погибли, еще четверо пострадали.
"ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях ", "Жители дагестанского поселка потребовали расследовать гибель земляка в ДТП", "Шесть человек стали жертвами ДТП с участием автобуса на границе Дагестана и Калмыкии".
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