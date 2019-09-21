21 сентября 2019, 22:28

Военнослужащий погиб в Азербайджане

Солдат-срочник погиб в азербайджанской военной части, причины его смерти устанавливает следствие. 

Инцидент произошел ночью 20 сентября. "При невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий действительной сверхсрочной военной службы Мамедов Эльярбей Бейгалы оглы", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. 

Воинскую часть, в которой он служил, ведомство не указало. По факту гибели солдата начато расследование.

По данным Института каспийских военных исследований на конец июля, с начала 2019 года из 20 погибших азербайджанских военных лишь пять были убиты в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта. Один из военнослужащих погиб в перестрелке с нарушителями границы. Еще один военный скончался от болезни, два умерли в результате обморожения. Четыре человека погибли по неизвестным причинам, двое погибли в ДТП, четыре в результате взрывов мин и снарядов, один военный совершил самоубийство.

Как писал "Кавказский узел", под данным Минобороны Азербайджана, с 20 по 21 сентября режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 23 раза, под обстрел попали позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара Газахского района и селe Геяли Гедабекского района. Обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии также на безымянных высотах Товузского и Гедабекского районов. О потерях с азербайджанской стороны не сообщалось. 

В свою очередь военное ведомство Нагорного Карабаха сегодня заявило, что с 15 по 21 сентября азербайджанские солдаты сделали более тысячи выстрелов по позициям Армии обороны. 

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села", "Новый статус-кво в Карабахе закладывает основу для возобновления конфликта". 

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