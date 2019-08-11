Семь человек стали жертвами ДТП в Дагестане

11 августа 2019, 23:45

Один человек погиб, шесть, включая сотрудников дорожной службы, госпитализированы после автоаварии в Карабудахкентском районе, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, житель Махачкалы на 832-м километре автодороги "Кавказ" не справился с управлением, после чего произошло ДТП. Машина въехала в дорожное ограждение в том месте, где находились сотрудники дорожной службы. Авария произошла 10 августа, проинформировало сегодня МВД по Дагестану.

"Пассажир автомашины "ВАЗ-2109", 62-летняя женщина скончалась на месте. Водитель и второй пассажир этого автомобиля и четверо сотрудников дорожной службы с различными телесными повреждениями помещены в Центральную городскую больницу города Каспийска", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Соответствующие знаки, предупреждающие о работах на дороге, были выставлены, водитель, вероятно, проигнорировал их, пишет со ссылкой на источник в ГИБДД "Регион Online".

"Кавказский узел" ранее сообщал об аварии 24 июля в Тарумовском районе Дагестана, в результате которой пострадали восемь человек. По данным МВД, ДТП произошло на федеральной дороге "Кавказ" около села Калиновка. Военный "Урал", в котором ехали восемь человек, опрокинулся. Трое пострадавших были госпитализированы.