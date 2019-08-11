11 августа 2019, 23:45

Семь человек стали жертвами ДТП в Дагестане

Один человек погиб, шесть, включая сотрудников дорожной службы, госпитализированы после автоаварии в Карабудахкентском районе, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, житель Махачкалы на 832-м километре автодороги "Кавказ" не справился с управлением, после чего произошло ДТП. Машина въехала в дорожное ограждение в том месте, где находились сотрудники дорожной службы. Авария произошла 10 августа, проинформировало сегодня МВД по Дагестану.

"Пассажир автомашины "ВАЗ-2109", 62-летняя женщина скончалась на месте. Водитель и второй пассажир этого автомобиля и четверо сотрудников дорожной службы с различными телесными повреждениями помещены в Центральную городскую больницу города Каспийска", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Соответствующие знаки, предупреждающие о работах на дороге, были выставлены, водитель, вероятно, проигнорировал их, пишет со ссылкой на источник в ГИБДД "Регион Online".

"Кавказский узел" ранее сообщал об аварии 24 июля в Тарумовском районе Дагестана, в результате которой пострадали восемь человек. По данным МВД, ДТП произошло на федеральной дороге "Кавказ" около села Калиновка. Военный "Урал", в котором ехали восемь человек, опрокинулся. Трое пострадавших были госпитализированы.

Примечание:

"ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях", "Реакция МВД на аварию в Махачкале вызвала критику в соцсетях", "Четыре человека пострадали при взрыве в пассажирском УАЗе в Дагестане". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 августа 2019, 13:05

12 августа 2019, 12:04

  • Жители Чечни рассказали о росте цен на жертвенный скот

    Первый день праздника Курбан-байрам прошел в Чечне на фоне повышения цен на жертвенных животных. Массовые продажи скота для жертвоприношения начались лишь 11 августа, что привело к очередям на скотобойнях, рассказали местные жители.

12 августа 2019, 11:54

12 августа 2019, 10:55

12 августа 2019, 10:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи