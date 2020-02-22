Азербайджанский оппозиционный журналист сообщил о подготовке покушения на него

22 февраля 2020, 06:35

Туркель Алисой сообщил, что правоохранительные органы Нидерландов взяли под защиту его семью в связи с информацией о подготовке покушения на политических эмигрантов из Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана Тюркель Алисой (Азертюрк) много раз подвергался административным арестам в Азербайджане после участия в протестных акциях оппозиции в 2013-2015 годах. В 2016 году он уехал за рубеж и сотрудничает с оппозиционным телеканалом TuranTV, который вошел в список оппозиционных СМИ, чьи сайты в мае 2017 года были заблокированы судом по требованию Минсвязи Азербайджана.

По словам Алисоя, работники полиции и прокуратуры Нидерландов сообщили о поступившей к ним информации из источника в Азербайджане о подготовке покушения на него.

"Прокуроры заявили, что расследуют дело на основании данных, полученных прокуратурой Нидерландов об угрозе нашей безопасности. Мне заявили, что мои дети и члены семьи теперь под особым контролем и им ничего не угрожает", - цитирует 21 февраля слова Алисоя агентство "Туран".

Помимо Алисоя, по данным источника полиции Нидерландов, покушение готовилось еще на девятерых политических эмигрантов из Азербайджана, сообщается на сайте журнала "Дош".

Сообщений относительно этой информации на сайте МИД Азербайджана по данным на 06.00 мск 22 февраля не было.

Европейский суд по правам человека 5 сентября 2019 года присудил компенсации 12 азербайджанским активистам, которые подверглись арестам и штрафам за участие в мирных акциях протеста. В частности, ЕСПЧ постановил выплатить 10 тысяч евро Тюркелю Алисою.

Напомним, что в октябре 2018 года Эмин Шагиев (Сагиев), родственник Тюркеля Алисоя (Азертюрка), был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к семи годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Сам Алисой считает, что родственника преследуют из-за его журналистской деятельности в оппозиционных СМИ за рубежом. В опубликованном в марте 2019 года исследовании союза "За свободу политзаключенных Азербайджана" Шагиев отнесен к группе заложников, которых преследуют из-за политической деятельности их родных.

Новости о случаях преследования активистов, журналистов и правозащитников в регионах Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".