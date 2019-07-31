Азербайджанский журналист пожаловался на запрет покидать страну

31 июля 2019, 16:26

Главный редактор сайта hefteaz.info, оппозиционер Агиль Махмудов сообщил, что пограничники не дали ему выехать из Азербайджана, сославшись на запрет полиции. Для такого запрета нет никаких оснований, утверждает Махмудов.

По словам члена партии "Мусават" Агиля Махмудова, его задержали сегодня утром на погранично-пропускном пункте "Сыныг корпю" при попытке выехать в Грузию. "Пограничники задержали меня, сославшись на указание «стоп», введенное МВД. Я даже не мог предположить, за что ввели ограничение. Я не прохожу по уголовным делам, не имею непогашенной судимости, или невыплаченных долгов по кредитам, или штрафов. Меня отвели в отделение полиции и продержали там восемь часов. Был направлен запрос в МВД. Пришел ответ, что «стоп» введен Гёйчайским районным отделом полиции из-за административного ареста сроком на 20 суток, к которому меня приговорили после пикета в прошлом году", - рассказал Махмудов корреспонденту "Кавказского узла".

Махмудов был арестован на 20 суток 8 октября 2018 года в Гёйчайском районе Азербайджана по статье о неподчинении полиции. Активист Талех Хасмамедов связал арест с работой возглавляемого Махмудовым сайта hefteaz.info.

Махмудов настаивает на том, что сам арест был неправомерным, но и в противном случае отбытое наказание не может быть причиной запрета на передвижение. "Я буду добиваться отмены запрета", - сказал Махмудов.

Юрист Ялчин Иманов подтвердил правоту Агиля Махмудова. "Из-за административного наказания запрет на зарубежные поездки может вводиться, только если не погашен денежный штраф. Если арест полностью отбыт, не был отсрочен, то человека нельзя лишать свободы передвижения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Гёйчайском районном отделе полиции воздержались от комментариев корреспонденту "Кавказского узла". В пресс-службе МВД, в свою очередь, сослались на отсутствие информации об этом.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о практике запретов на выезд из Азербайджана. Отмены таких ограничений граждане страны добиваются в ЕСПЧ. Так, после решения суда в Страсбурге восстановил свободу передвижения адвокат Асабали Мустафаев.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", собираются на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".