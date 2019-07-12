Активист рассказал о запоздалом выполнении Азербайджаном решения ЕСПЧ

12 июля 2019, 17:55

Оппозиционер Азер Гасымлы добился сегодня в Бакинском суде отмены запрета на выезд за пределы Азербайджана. Запрет действовал более полугода после того, как ЕСПЧ признал его неправомерным, отметил Гасымлы.

"Кавказский узел" сообщал, что в сентябре 2016 года пограничники не позволили члену правления азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Азеру Гасымлы выехать из страны. В декабре 2018 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на зарубежные поездки для 11 граждан Азербайджана, в том числе Гасымлы. Суд постановил выплатить заявителям по пять тысяч евро за моральный ущерб, а также по тысяче евро в качестве компенсации судебных расходов.



Сегодня в Насиминском районном суде Баку под председательством Бабека Гасанова состоялось рассмотрение жалобы Гасымлы на следствие. "Это был уже пятое заседание по данному делу. Представители Следственного управления по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры не приходили до сих пор в суд, и слушания переносились. Не пришли они и сегодня. В этот раз, однако, судья решил рассмотреть дело и вынести решение. Суд признал незаконным запрет на мой выезд за рубеж и постановил снять его. Я был приятно удивлен", - рассказал Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что после решения ЕСПЧ его более полугода не выпускали из Азербайджана. "Решение о запрете было незаконным. Мои права ограничивали, и не объясняли, за что. Ведь я даже не был свидетелем в каком-то деле. В прокуратуре устно говорили, что я прохожу по некоему уголовному делу, но не уточняли, когда оно возбуждено, по каким статьям. Так в течение трех лет меня не выпускали из страны", - сказал Гасымлы.

Выполнения решения ЕСПЧ ожидают два человека

Амина Гаджиева, сестра арестованного бывшего главы "Международного банка Азербайджана" Джахангира Гаджиева, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ее, вопреки решению ЕСПЧ, по-прежнему не выпускают из страны. "В отношении меня нет никакого обвинения, но мои права ограничивают. Мне не позволяют даже получить в наследство квартиру моей матери. Нотариусы отказываются делать это. Но никаких правовых документов не представляют мне об ограничении моих прав", - сказала Гаджиева.

Запрет на выезд за границу снят только с девяти из 11 человек, выигравших процесс в ЕСПЧ, сообщил глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли. Он указал на то, что всего за последние месяцы власти сняли такие запреты примерно с 20 человек. "В мае были сняты ограничения на зарубежные поездки с порядка 10 журналистов, сотрудничавших с Мeydan.tv. Но все еще остаются ограничения в отношении порядка 10 человек, в том числе писателя Акрама Айлисли, журналистки Хадиджи Исмайловой, правозащитника Интигама Алиева и других. В отношении некоторых из них есть формальные уголовные дела, которые не расследуются уже по три-четыре года, некоторые осуждены условно. Есть лица, которые вообще не являются обвиняемыми или условно осужденными. Среди них журналист-расследователь Шахвелед Чобаноглу", - сообщил Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Генеральная прокуратура Азербайджана ответила отпиской на просьбу журналиста Шахвеледа Чобаноглу снять запрет на выезд из страны, действующий уже пятый год, заявила 8 июня адвокат журналиста. Чобаноглу сообщил, что не может из-за этого продолжить лечение за рубежом.

В Насиминском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о снятии с Гасымлы запрета на зарубежные поездки. Представители Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".