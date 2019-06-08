08 июня 2019, 12:58
Прокуратура отказалась снять журналисту запрет на выезд из Азербайджана
Генеральная прокуратура Азербайджана ответила отпиской на просьбу журналиста Шахвеледа Чобаноглу снять запрет на выезд из страны, действующий уже пятый год, заявила адвокат журналиста. Чобаноглу сообщил, что не может из-за этого продолжить лечение за рубежом.
Как сообщал "Кавказский узел", в 2015 году журналисту Шахвеледу Чобаноглу, сотрудничавшему с азербайджанской службой "Радио Свобода", запретили выезжать из страны. Запрет был связан с начавшимся тогда следствием в отношении бакинского бюро "Радио Свобода". В августе 2018 года журналист сообщил "Кавказскому узлу", что запрет все еще не снят и пограничники не позволили ему покинуть Азербайджан. В феврале "Центр мониторинга выборов и обучения демократии" подготовил исследование о свободе передвижения в Азербайджане, в котором говорится о политически мотивированных запретах на выезд из страны в отношении 30 журналистов, активистов и политиков. Среди них был назван и Чобаноглу.
После того, как в мае был снят запрет на заграничные поездки для нескольких журналистов Meydan TV, адвокат Шахвеледа Чобаноглу попросила прокуратуру сделать это и для своего подзащитного. "Мы надеялись, что это напоминание позволит решить вопрос и с этим журналистом. Увы, нам ответили, что наше обращение "будет приложено к уголовному делу", и нас "дополнительно будут информировать", - сказала адвокат Зибейда Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".
Meydan TV, созданное находящимся в эмиграции азербайджанским блогером Эмином Милли в 2013 году, вещало в Интернете из Берлина и освещало проблемы коррупции, социальной сферы и правозащитные вопросы. Руководство издания закрыло свой офис в Баку в декабре 2014 года, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников. Вскоре стало известно об уголовном деле в отношении сотрудников Meydan TV о незаконном предпринимательстве. Журналисты проходят по этому делу в качестве свидетелей. 3 мая журналисты в Баку провели акцию против ограничения их выезда из страны в связи с делом Meydan TV. Участников акции приняли в прокуратуре и пообещали им вскоре снять запрет на выезд. 6 мая Генпрокуратура Азербайджана разрешила зарубежные поездки трем журналистам и писателю, 21 мая - еще одному журналисту.
Запрет лишен всяких правовых оснований, отметила адвокат. "Шахвелед Чобаноглу не является обвиняемым, а в качестве свидетеля его уже несколько лет не вызывают на следствие", - пояснила она.
Сам Шахвелед Чобаноглу указал корреспонденту "Кавказского узла", что прокуратура аналогично отвечала на обращения его адвоката и ранее. "Нам все обещали предоставить «дополнительную информацию», но так мы ее и не дождались. Поэтому я расцениваю отсутствие конкретного ответа как отказ прокуратуры снять запрет", - сказал Чобаноглу.
Он отметил, что ограничение свободы передвижения создает ему проблемы. "Я привязан к Азербайджану и Баку. Уезжать отсюда даже на непродолжительное время не хочу. Но есть вопросы, когда это необходимо. Я не могу продолжить начатое в 2014 году лечение за рубежом. Запрет создает мне проблемы с образованием моих детей. В прошлом году моя дочь поступила в вуз в Турции. Но я не мог ее сопроводить туда, помочь разместиться. Нам затягивали с ответом на просьбу хотя бы временно снять запрет, и в итоге мы не успели вовремя в Турции пройти регистрацию, и моя дочь не смогла получить стипендию турецкого правительства", - рассказал Чобаноглу.
Журналист расценивает ограничение на выезд как давление, связанное с его профессиональной деятельностью. "Но если кто-то думает, что такими ограничениями, лишениями могут меня заставить изменить свои взгляды, то ошибается. Я всегда буду оставаться верен принципам и ценностям свободной журналистки и своим демократическим взглядам", - заявил Шахвелед Чобаноглу.
Журналист и адвокат сказали, что намерены обжаловать действия прокуратур в суде.
Запрет на выезд за границу практикуется в Азербайджане как мера давления на активистов, правозащитников и журналистов, критикующих политическое руководство страны. Осенью 2016 года правозащитнику Интигаму Алиеву не позволили уехать из страны, после заявлений о нарушениях прав человека в Азербайджане. Журналист Хадиджа Исмайлова, известная своими расследованиями фактов коррупции в Азербайджане, в 2017 году пожаловалась в ЕСПЧ на затягивание процесса о запрете ее выезда из Азербайджана.
Получить комментарии в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось в связи с выходным днем.
Шахвелед Чобаноглу публикуется в различных СМИ, включая Meydan.TV.
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"