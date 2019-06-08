Прокуратура отказалась снять журналисту запрет на выезд из Азербайджана

08 июня 2019, 12:58

Генеральная прокуратура Азербайджана ответила отпиской на просьбу журналиста Шахвеледа Чобаноглу снять запрет на выезд из страны, действующий уже пятый год, заявила адвокат журналиста. Чобаноглу сообщил, что не может из-за этого продолжить лечение за рубежом.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2015 году журналисту Шахвеледу Чобаноглу, сотрудничавшему с азербайджанской службой "Радио Свобода", запретили выезжать из страны. Запрет был связан с начавшимся тогда следствием в отношении бакинского бюро "Радио Свобода". В августе 2018 года журналист сообщил "Кавказскому узлу", что запрет все еще не снят и пограничники не позволили ему покинуть Азербайджан. В феврале "Центр мониторинга выборов и обучения демократии" подготовил исследование о свободе передвижения в Азербайджане, в котором говорится о политически мотивированных запретах на выезд из страны в отношении 30 журналистов, активистов и политиков. Среди них был назван и Чобаноглу.



После того, как в мае был снят запрет на заграничные поездки для нескольких журналистов Meydan TV, адвокат Шахвеледа Чобаноглу попросила прокуратуру сделать это и для своего подзащитного. "Мы надеялись, что это напоминание позволит решить вопрос и с этим журналистом. Увы, нам ответили, что наше обращение "будет приложено к уголовному делу", и нас "дополнительно будут информировать", - сказала адвокат Зибейда Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Meydan TV, созданное находящимся в эмиграции азербайджанским блогером Эмином Милли в 2013 году, вещало в Интернете из Берлина и освещало проблемы коррупции, социальной сферы и правозащитные вопросы. Руководство издания закрыло свой офис в Баку в декабре 2014 года, объяснив это заботой о безопасности своих сотрудников. Вскоре стало известно об уголовном деле в отношении сотрудников Meydan TV о незаконном предпринимательстве. Журналисты проходят по этому делу в качестве свидетелей. 3 мая журналисты в Баку провели акцию против ограничения их выезда из страны в связи с делом Meydan TV. Участников акции приняли в прокуратуре и пообещали им вскоре снять запрет на выезд. 6 мая Генпрокуратура Азербайджана разрешила зарубежные поездки трем журналистам и писателю, 21 мая - еще одному журналисту.

Запрет лишен всяких правовых оснований, отметила адвокат. "Шахвелед Чобаноглу не является обвиняемым, а в качестве свидетеля его уже несколько лет не вызывают на следствие", - пояснила она.

Сам Шахвелед Чобаноглу указал корреспонденту "Кавказского узла", что прокуратура аналогично отвечала на обращения его адвоката и ранее. "Нам все обещали предоставить «дополнительную информацию», но так мы ее и не дождались. Поэтому я расцениваю отсутствие конкретного ответа как отказ прокуратуры снять запрет", - сказал Чобаноглу.

Он отметил, что ограничение свободы передвижения создает ему проблемы. "Я привязан к Азербайджану и Баку. Уезжать отсюда даже на непродолжительное время не хочу. Но есть вопросы, когда это необходимо. Я не могу продолжить начатое в 2014 году лечение за рубежом. Запрет создает мне проблемы с образованием моих детей. В прошлом году моя дочь поступила в вуз в Турции. Но я не мог ее сопроводить туда, помочь разместиться. Нам затягивали с ответом на просьбу хотя бы временно снять запрет, и в итоге мы не успели вовремя в Турции пройти регистрацию, и моя дочь не смогла получить стипендию турецкого правительства", - рассказал Чобаноглу.

Журналист расценивает ограничение на выезд как давление, связанное с его профессиональной деятельностью. "Но если кто-то думает, что такими ограничениями, лишениями могут меня заставить изменить свои взгляды, то ошибается. Я всегда буду оставаться верен принципам и ценностям свободной журналистки и своим демократическим взглядам", - заявил Шахвелед Чобаноглу.

Журналист и адвокат сказали, что намерены обжаловать действия прокуратур в суде.

Запрет на выезд за границу практикуется в Азербайджане как мера давления на активистов, правозащитников и журналистов, критикующих политическое руководство страны. Осенью 2016 года правозащитнику Интигаму Алиеву не позволили уехать из страны, после заявлений о нарушениях прав человека в Азербайджане. Журналист Хадиджа Исмайлова, известная своими расследованиями фактов коррупции в Азербайджане, в 2017 году пожаловалась в ЕСПЧ на затягивание процесса о запрете ее выезда из Азербайджана.



Получить комментарии в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось в связи с выходным днем.

Шахвелед Чобаноглу публикуется в различных СМИ, включая Meydan.TV.