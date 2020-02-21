Владимир Оленский и Дмитрий Гнатив на оглашении приговора. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

21 февраля 2020, 12:47

Сокращены сроки наказания сотруднику кубанского ФСБ и адвокату

Верховный суд России смягчил приговор следователю краснодарского УФСБ Дмитрию Гнативу и его бывшему адвокату Владиславу Оленскому, осужденным по делу о мошенничестве и взятках.

Как писал "Кавказский узел", 22 января 2018 года бывший следователь по особо важным делам Управления ФСБ по Кубани Дмитрий Гнатив, задержанный в Краснодаре, был арестован в Москве по обвинению в вымогательстве взятки у бизнесмена. Вместе с Гнативом был помещен под стражу его адвокат Владимир Оленский. Слушания по делу проходили в Северо-Кавказском военном суде. 12 сентября 2019 года суд назначил Гнативу и Оленскому 14 и 12 лет колонии строгого режима соответственно, также взыскав с Гнатива многомиллионный штраф.

Защита обжаловала приговор. Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России 20 февраля также признала Гнатива и Оленского виновными, но смягчила приговор Северо-Кавказского окружного военного суда, сократив срок заключения на два месяца, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда.

"Гнативу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и 10 месяцев колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций на госслужбе и в органах местного самоуправления, государственных учреждениях на срок 2 года и 10 месяцев. Оленскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 10 месяцев колонии строгого режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 2 года и 10 месяцев", - сообщили в пресс-службе суда.

Жалоба Гнатива и Оленского на приговор поступила 20 января, заседание проходило в закрытом режиме, следует из картотеки на сайте Верховного суда России.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Дмитрия Гнатива и Владимира Оленского, а также их представителей относительно решения Верховного суда.

Следователи предъявили обвинение Гнативу и Оленскому в покушении на мошенничество в особо крупном размере, помимо этого Гнатив обвинялся по статье о получении взятки в особо крупном размере, а Оленский - в посредничестве во взяточничестве. Согласно версии следствия, Гнатив через Оленского вымогал 30 миллионов рублей у бывшего руководителя холдинга "Синее море" Юрия Исаева, угрожая при этом уголовным преследованием.

Напомним, во время работы следователем Гнатив не раз вел резонансные уголовные дела, в том числе в отношении бывшего судьи Дмитрия Новикова, вице-губернатора Краснодарского края  Вадима Лукоянова и политолога Михаила Саввы.

Примечание:

"Суд в Краснодаре оставил вице-губернатора Лукоянова под стражей",  "В Краснодаре ЮРРЦ подал жалобу в прокуратуру и СК на действия сотрудников ФСБ при проверках НКО", "Из Общественного совета при кубанском губернаторе выведено шесть человек".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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