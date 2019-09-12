Сотрудник кубанского ФСБ и адвокат осуждены по делу о взятках

12 сентября 2019, 16:21

Северо-Кавказский военный суд сегодня приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего следователя краснодарского УФСБ Дмитрия Гнатива, а к 12 годам колонии – его бывшего адвоката Владислава Оленского, признав их виновными по делу о мошенничестве и взятках. Подсудимые вины не признали.

Как писал "Кавказский узел", 22 января бывший следователь управления ФСБ по Кубани по особо важным делам Дмитрий Гнатив, задержанный в Краснодаре, был арестован в Москве по обвинению в вымогательстве взятки у бизнесмена. Вместе с Гнативом был помещен под стражу его адвокат Владимир Оленский. Слушания по делу начались в марте в Северо-Кавказском военном суде. 4 сентября гособвинитель попросил назначить Гнативу 13 лет колонии, а Оленскому - 12 лет колонии.

Следователи предъявили обвинение Гнативу и Оленскому в покушении на мошенничество в особо крупном размере, помимо этого Гнатив обвинялся по статье о получении взятки в особо крупном размере, а Оленский в посредничестве во взяточничестве.

На сегодняшнем заседании Северо-Кавказский военный суд вынес обоим подсудимым обвинительный приговор. Ввиду того, что дело рассматривалось частично в закрытом режиме, были оглашены только вводная и резолютивная части приговора, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на оглашении приговора. Свою вину оба подсудимых не признали.

Суд приговорил Гнатива к 14 годам исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие должности в органах госвласти на три года и воинского звания подполковника юстиции. Оленский был осужден на 12 лет исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на три года. Также, согласно приговору, с Гнатива было взыскано более 55,542 миллиона рублей, что "соответствовало размеру фактически полученных денег в результате совершения преступления" передал корреспондент "Кавказского узла".

Поддержать подсудимых на оглашение приговора пришли 15 человек, в зале также присутствовали двое представителей СМИ, включая корреспондента "Кавказского узла".

Согласно версии следствия, Гнатив через Оленского вымогал 30 миллионов рублей у бывшего руководителя холдинга "Синее море" Юрия Исаева, угрожая при этом уголовным преследованием.

По версии обвинения, Гнатив предложил Исаеву на предварительном следствии воспользоваться услугами Оленского, как своего защитника. Таким образом, адвокат Оленский "способствовал получению взятки" Гнативым от предпринимателя за сохранение квалификации его преступлений, считают следователи.

Кроме того, согласно версии следствия, Гнатив и Оленский потребовали взятку от Исаева за избежание уголовной ответственности по делу о преднамеренном банкротстве завода. После того как Исаев обратился в правоохранительные органы, Оленский и Гнатив были задержаны, сообщил корреспондент "Кавказского узла" подробности версии обвинения.

Напомним, во время работы следователем Гнатив не раз вел резонансные уголовные дела, в том числе в отношении бывшего судьи Дмитрия Новикова, вице-губернатора Краснодарского края Вадима Лукоянова и политолога Михаила Саввы.