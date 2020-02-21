Решение Кадырова забирать дома грозненцев встревожило горожан

21 февраля 2020, 11:35

Рамзан Кадыров поручил мэрии Грозного изымать частные дома, которые выглядят заброшенными, если владельцы не согласятся привести их в порядок. Планы чиновников обеспокоили грозненцев.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля депутаты гордумы Грозного назначили временно исполняющим обязанности мэра Ису Хаджимурадова. До этого Хаджимурадов с 2019 года занимал должность первого вице-мэра Грозного, а ранее возглавлял департамент внешних связей правительства Чечни.

Должность мэра Грозного стала вакантной после того, как Рамзан Кадыров 10 февраля назначил своего племянника Ибрагима Закриева, занимавшего этот пост, руководителем администрации главы и правительства Чечни.

Рамзан Кадыров на встрече с Исой Хаджимурадовым обратил внимание на бесхозные городские территории, которые находятся на балансе государственных и муниципальных ведомств, следует из телесюжета ЧГТРК "Грозный", показанного 19 февраля в ночных новостях телекомпании и размещенного на ее странице в YouTube.

"Это касается и частных домовладений. До сих пор еще встречаются места, которые напоминают о следах войны. Видно, что хозяева совершенно не заботятся о чистоте и уборке этих участков", - пояснили авторы телесюжета.

Рамзан Кадыров напомнил Исе Хаджимурадову, что в Грозном планируется открыть "много объектов для привлечения туристов". "У наших организаций, министерств, ведомств есть свои заброшенные объекты и земли... Если они им не нужны, то надо, чтобы [...] отдали другим. Если нужны – чтобы отремонтировали... [Такая же] ситуация в частном секторе. Владелец участка не находится. Сегодня я во многих местах побывал. Заброшенный участок, а человек куда-то уехал", - сказал глава Чечни, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Кадыров дал мэрии поручение "совместно с правоохранительными органами заняться поиском таких нерадивых домовладельцев", говорится в телесюжете. "И, если они не собираются содержать свою собственность в чистоте, инициировать процедуру изъятия. В первую очередь необходимо провести инспекцию в центральной части столицы", - сообщили авторы репортажа.

Заброшенные участки в центре города глава Чечни заметил во время импровизированной личной инспекции, говорится в телесюжете. "Имея такого посвященного даже в самые незначительные детали городского хозяйства руководителя региона, мэрии остается лишь добросовестно исполнять поручение", - пояснил телезрителям журналист ЧГТРК.

В 2013 году мэрия Грозного по поручению руководства Чечни также провела рейды в центре города и изъяла 30 выделенных людям под индивидуальное строительство земельных участков, владельцы которых не следили за их состоянием или не имели при себе документов на землю. Изъятые участки тогда было решено распределить "среди тех, кто в них действительно нуждается", сообщили в мэрии.

Планы чиновников вызвали беспокойство у некоторых горожан. "Это меня серьезно обеспокоило. У моего брата остался дом, частично поврежденный во время войны. Самого брата уже нет в живых, а семья сейчас за границей живет, дом по наследству перейдет к сыну, как у нас принято, но он еще подросток. Несколько лет назад, когда здесь такие же были проверки участков и домов, мы там навели кое-какой порядок, что можно убрали, участок огородили забором, но дом стоит заброшенный и требует ремонта. Боюсь, как бы не придрались, как тогда. Средств на то, чтобы восстановить дом или построить новый, нет", - сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Салавди.

"В 2009 году проверки по выявлению бесхозных участков организовывались, и в 2013-м тоже. Тогда заброшенные дома и участки изымались, а многим просто приходилось откупаться от чиновников или же выправлять новые документы - тоже не бесплатно. Теперь вот затевается очередная проверка, и результат будет таким же – людям просто придется раскошелиться", - озвучил свое опасение сотрудник местной общественной организации Лечи.

Другие жители Грозного согласны, что заброшенные здания портят вид городских улиц. "Даже на небольшом отдалении от центра у нас можно увидеть заброшенные объекты и полуразвалившиеся дома. Если человек за 10-15 лет ничего на своем участке не делает или свой дом не восстанавливает, значит, ему это не нужно. Так не лучше передать это тому, кто что-то сделает?" – поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением местная жительница Яха.

Схожее мнение высказал житель Грозного Апти. "Если земля уже лет 20 лежит никому не нужная, заросшая бурьяном да засыпанная мусором, тогда действительно с этим нужно что-то делать", - сказал Апти.

Напомним, что в 2013 году власти соседней с Чечней Ингушетии решили сносить дома семей, приютивших боевиков, и изымать их земли. "Дом, в котором проживал бандит, будет снесен, а земля изъята", - объявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Решение о внесудебном сносе домов противоречит законам, предупредила тогда адвокат адвокатской конторы "Спарнев и партнеры" Жанна Сабеева. "В статье 35 Конституции говорится, что "право частной собственности охраняется законом". А в статье 167 Уголовного кодекса говорится, что умышленное уничтожение или повреждение имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются либо штрафом, либо лишением свободы на срок до двух лет", - рассказала "Кавказскому узлу" Жанна Сабеева.