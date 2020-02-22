Пользователи Instagram указали на незаконность изъятия участков у грозненцев

22 февраля 2020, 13:30

Поручив изымать неухоженные участки в Грозном, Рамзан Кадыров посягает на право частной собственности, считает часть пользователей Instagram. Такими мерами чеченские власти решают актуальную для города проблему, заявили другие комментаторы.

Как сообщал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров поручил мэрии Грозного изымать частные дома, которые выглядят заброшенными, если владельцы не согласятся привести их в порядок. Планы чиновников обеспокоили грозненцев.

Ранее, в 2013 году, мэрия Грозного по поручению руководства Чечни также провела рейды в центре города и изъяла 30 выделенных людям под индивидуальное строительство земельных участков, владельцы которых не следили за их состоянием или не имели при себе документов на землю. Изъятые участки тогда было решено распределить "среди тех, кто в них действительно нуждается", сообщили в мэрии.

"Кавказский узел" на своей странице в Instagram задал читателям вопрос, допустимо ли изымать у населения недвижимость, за которой они не следят. Мнения пользователей соцсети разделились.

"Согласно российскому законодательству, это просто невозможно", - написал maks.gutman. "Прав таких нет", - считает zama1981_6_04. "Частная собственность неприкосновенна. Или ее надо выкупать по цене, которая устраивает хозяина", - высказался darrrk__00. "Это не его (Рамзана Кадырова. - Прим. "Кавказского узла") дело, что люди со своей собственностью делают или не делают", - заявил tariq_kr.

Другие пользователи высказали противоположное мнение. "Считаю, Кадыров прав", - ответила на вопрос "Кавказского узла" tamilla_1_1. "Такое замечание помогает очнуться владельцам этих бесхозных участков и почистить их, а не ждать, что придут городские службы и сделают это за них", - считает atam_kh_.

"Люди, [которым принадлежат] эти участки, живут в квартирах и не хотят [ухаживать за участками]. Уже много лет их просят: приведите в порядок свой участок, элементарно заросшие кусты уберите. Они [этого] не делают - вот и крайние меры в итоге", - оправдал позицию Кадырова hertz_050. "Сам каждый день вижу несколько таких полуразрушенных домов, выглядящих, как свалка, которые уже несколько лет заброшены и которые портят вид всей улицы. Так что я целиком и полностью за такой закон", - высказался" beowolf.95.

К 13.30 мск 22 февраля эта публикация "Кавказского узла" собрала 201 "лайк" и 61 комментарий.

Читатель "Кавказского узла" под ником Гиви считает, что ситуация неоднозначна. "С одной стороны, заброшенные, пустующие много лет дома и участки в черте любого населенного пункта - это нонсенс (нелепость). Но, с другой стороны, нередки случаи, когда у человека есть в собственности земельный участок и полуразрушенный дом на нем, но нет материальной возможности построить себе комфортное жилья на этом участке. И он живет многие годы в съемной квартире, надеясь когда-нибудь накопить необходимую сумму денег и построить себе жилье. Желания продать свой земельный участок у владельца земельного участка нет, так как земля дорожает год от года. И собственник земельного участка и полуразрушенного жилья понимает, что через несколько лет он уже не сможет купить такой же земельный участок в том же месте за вырученные за него сегодня деньги", - написал Гиви в комментариях к публикации на сайте "Кавказского узла".

Другой читатель, Игорь Сажин, указал на то, что практика изъятия заброшенных участков может привести к злоупотреблениям. "А как будет определятся - здание имеет заброшенный вид или не имеет заброшенного вида? Может, как во время войны, на воротах должна быть надпись: "Здесь живут люди"? Надпись есть - значит, здание не заброшено. Или теперь кто-то из чиновников может под лозунгом войны с заброшенными домами улучшить свои земельные владения? Объявил своих соседей заброшенными, и прирезал к своему участку еще пару наделов прямо с постройками?" - предположил Игорь Сажин.