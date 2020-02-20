Кадр из видео с критикой в адрес Рамзана Кадырова. Стоп-кадр видео https://doshdu.com/odin-iz-propavshih-v-chechne-dagestancev-publikoval-video-s-oskorbleniyami-v-adres-kadyrova/

20 февраля 2020, 14:49

Родственники нашли у силовиков пропавших в Чечне дербентцев

Три жителя Дербента, которые перестали выходить на связь во время поездки в Грозный, находятся в одной из силовых структур Чечни, рассказала мать одного из пропавших. Перед исчезновением ее сын опубликовал видео с критикой в адрес Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", родственники дербентцев Ниллана Алиева, Сеидайдина Мустафаева и Хакима Аскерова заявили об их исчезновении 10 февраля в Грозном. Полиция Дагестана сообщила сегодня, что все трое разыскиваются как пропавшие без вести.

Telegram-канала Baza со ссылкой на родственников пропавших сообщил, что один из не вернувшихся из Грозного критиковал руководство Чечни, а незадолго до исчезновения они выложили в соцсети видео, как курят на фоне мечети "Сердце Чечни". Пользователи Instagram предположили, что это и стало причиной исчезновения дербентцев.

На опубликованных в соцсетях видео позирует с сигаретой на фоне мечети в Грозном именно Сеидайдин Мустафаев, подтвердила его мать Наргиз Казимова.

По ее словам, родственники пропавших располагают сведениями, что трое дербентцев находятся в силовой структуре Чечни, пишет сегодня "Кавказ.Реалии".

Фрагмент видеообращения Сеидайдина Мустафаева к Рамзану Кадырову опубликовал сегодня на своем сайте журнал "Дош". На кадрах видео мужчина в резких выражениях критикует главу Чечни.

"Кавказский узел" ведет хронику, в которой фиксирует случаи похищения людей в Чечне.

Примечание:

"Два человека задержаны в Дагестане по делу об инсценировке похищения", "Полиция вытеснила с площади в Махачкале активисток "Сердца матери", "Похищения людей в Чечне приняли системный характер".

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