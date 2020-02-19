Малхаз Мачаликашвили возобновил сбор подписей в Тбилиси

19 февраля 2020, 16:49

Отец убитого при спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили и поддержавшие его волонтеры продолжили сбор подписей под петицией о создании следственной комиссии при парламенте. Чтобы петиция была рассмотрена, требуется собрать еще около 50 тысяч подписей.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники Темирлана Мачаликашвили добиваются создания спецкомиссии по расследованию его убийства, но в мае 2019 года большинство депутатов парламента Грузии проголосовали против. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приступил к рассмотрению жалобы семьи Мачаликашвили в связи "с нечеловеческим обращением и неэффективным расследованием" дела о его смерти.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме при спецоперации 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Его родные неоднократно выходили на акции протеста с требованием объективного расследования инцидента.

По словам Малхаза Мачаликашвили, при демонтаже его палатки полицией в конце декабря 2019 года пропала почти половина подписей, собранных в поддержку создания парламентской комиссии.

"Остались только те подписи, которые я собрал в регионах. Сейчас я должен восстановить и собрать около 50 тысяч подписей, чтобы подать петицию в парламент о создании временной комиссии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вечером 30 декабря 2019 года на проспекте Руставели перед зданием парламента власти убрали палатки протестующих, добивающихся изменения избирательной системы. Была убрана и палатка Малхаза Мачаликашвили, которая простояла там около двух лет. Демонтаж сопровождался стычками с силовиками, были задержаны девять человек. На месте палаток мэрия установила детские аттракционы. Мачаликашвили призвал не кататься на них. Он также сообщил, что не будет устанавливать палатку на прежнем месте.

Сбор подписей под петицией проходит у станции метро Руставели. Подписи собирают волонтеры. "Мы будем каждый день стоять то здесь, то около парламента. Нужно помочь Малхазу добиться справедливости", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из волонтеров, Джемал.

"Европейский суд даст свою оценку, однако семья Мачаликашвили хочет добиться справедливости, используя и внутренние рычаги, чтобы справедливой стала сама Грузия", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мачаликашвили Мари Кублашвили.

Чтобы заново поставить в парламенте вопрос о создании комиссии, нужно собрать 50 тысяч подписей, сообщила ранее "Кавказскому узлу" депутат парламента Тамар Кордзая.

Отметим, что 6 февраля был осужден племянник Малхаза Мачаликашвили Морис, участник столкновений с полицией у здания парламента Грузии. Он приговорен к условному сроку.

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Новые протесты в Грузии - 2019".