09 января 2020, 02:27

Мачаликашвили отказался от установки палатки у здания парламента в Тбилиси

Малхаз Мачаликашвили решил оставить у здания парламента в Тбилиси баннер с требованием расследовать убийство сына при спецоперации в Панкиси, но убранную властями палатку намерен перенести в другое место.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 декабря на проспекте Руставели перед зданием парламента власти убрали палатки протестующих, добивающихся изменения избирательной системы, в том числе была убрана палатка Малхаза Мачаликашвили. Активисты выступили против этого, что привело к стычкам с силовиками, было задержано девять человек. На месте убранных палаток 31 декабря мэрия установила детские аттракционы, от катания на которых призвал отказаться Мачаликашвили заявив, что вновь поставит палатку у здания парламента Грузии. 

19-летний Темирлан Мачаликашвили был убит при спецоперации 26 декабря 2017 года. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Родственники юноши утверждают, что его застрелили в постели. Близкие и односельчане Темирлана Мачаликашвили больше года проводят акции протеста с требованием наказать виновных в его убийстве. 16 августа семья Мачаликашвили отправилась за подписями под петицией о создании в парламенте следственной комиссии для расследования его гибели в регионы Грузии. Они потребовали установить обстоятельства в смерти Мачаликашвили и оценить действия силовиков.

Малхаз Мачаликашвили объявил о своем решении прервать пикет в палатке у здания парламента. Он не намерен устанавливать палатку на прежнем месте, но оставит на ее месте баннер с требованием создать парламентскую комиссию для расследования гибели его сына.

Палатка Мачаликашвили стояла у здания парламента около двух лет. «Я вынужден впервые за эти 700 дней и ночей использовать эту возможность, чтобы немного передохнуть и набраться сил. Что касается палатки, то я думаю поменять ее расположение. Насчет палатки у меня большие планы», - цитирует слова Мачаликашвили 8 января "Новости - Грузия".

Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Примечание:

"Активисты в Тбилиси собрали деньги для оштрафованных торговцев", "Оппозиция опротестовала выводы "Грузинской мечты" по делу об убийстве школьников", "Девять активистов задержаны при сносе палаток у здания парламента в Тбилиси".

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