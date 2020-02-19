Односельчане задержанного в Кабардино-Балкарии поддержали его требования к властям

19 февраля 2020, 14:25

Житель Зольского района Ислам Кумышев, который требовал предоставить сельчанам в аренду земельные участки, отпущен под подписку о невыезде по делу о хранении патронов, сообщили его родственники. Односельчане активиста попросили главу Кабардино-Балкарии выделить им землю без аукциона, сославшись на бедственное положение.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля по подозрению в хранении патронов был задержан житель села Совхозного Зольского района Ислам Кумышев, который добивался предоставления односельчанам в аренду земельных участков для ведения подсобного хозяйства. Жители Совхозного предположили, что патроны Кумышеву подбросили. По информации Правозащитного центра Кабардино-Балкарии, силовики высказывали "прямые угрозы, что очередь дойдет и до других активистов, требующих справедливого распределения земли, если они не успокоятся".

Ислам Кумышев 15 февраля был отпущен под подписку о невыезде. Он получил статус подозреваемого по уголовному делу о незаконном хранении боеприпасов, сообщила 18 февраля корреспонденту "Кавказского узла" близкая родственница Кумышева.

Односельчане Кумышева обратились за помощью к Кокову

Жители села Совхозного сегодня направили главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову письмо с просьбой обратить внимание на озвученную Кумышевым проблему отсутствия земельных участков для подсобного хозяйства, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Зера Гонгапшева.

"Необходимо обеспечить людей работой, чтобы они не покидали свои дома. Для решения этой задачи жителей села необходимо наделить землей. Необходимо предоставить каждой семье хотя по 2-3 гектара земли, чтобы мы могли выращивать корм для скота. Просим вас решить вопрос предоставления земли без аукционов, ибо у нас нет средств, чтобы принимать участие в аукционе, и при участии в аукционе мы всегда будем проигрывать тем, у кого есть средства. Просим вас решить вопрос предоставления земли без аукционов с федеральным центром с учетом высокой степени безработицы в селах КБР, с учетом того, что вопрос земли – это вопрос остросоциальный", - говорится в тексте письма, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сельчане сообщили главе республики также о ветхом состоянии домов в поселке. По их словам, в начале 1950-х годов в селе был создан племенной совхоз "Кабардинский", и для работников совхоза были построены дома барачного типа, и многие жители Совхозного до сих пор живут в этих постройках.

1 января 2019 года в селе Совхозном насчитывалось 679 жителей, следует из документа, размещенного на сайте Росстата.

Жители Совхозного пожаловались на качество новостроек и проблемы с водоснабжением

17 февраля Зера Гонгапшева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет с мужем и пятью детьми в доме, доставшемся от свекрови, всю жизнь проработавшей в совхозе дояркой. Дом Гонгапшевых был включен в федеральную программу переселения из ветхого и аварийного жилья, но семья по-прежнему вынуждена в нем жить, сообщила Зера Гонгапшева.

В аварийном доме живет с тремя детьми и Фатима Шорова. По словам женщины, дом ей перешел в наследство от родителей, которые работали в совхозе. В доме протекает крыша, пожаловалась Фатима Шорова корреспонденту "Кавказского узла".

В 2015 году жителей ветхих и аварийных домов начали переселять в новые дома, однако некоторым семьям не хватило предоставленной жилплощади. В частности, многодетная мать Магират Улимбашева после переселения в однокомнатную квартиру вернулась в свой старый дом, а в однокомнатной квартире оставила жить старшего сына.

В доме Джульеты Улимбашевой, построенном в 2015 году, стены покрыты грибком и плесенью. "Грибок частично уже был до моего заселения в дом. Я обратила на него внимание строителей. Они забелили потолок, но вскоре он опять вылез. Я обрабатывала стены антигрибковыми средствами, но толку нет. Снаружи местами стены осыпаются. Видимо, их возводили либо совсем без цемента, либо с минимальным его количеством", - пожаловалась Джульета Улимбашева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, батареи, которые были в доме, вскоре после заселения протекли, и отопление пришлось отключить. Сейчас женщина отапливает дом самодельной газовой горелкой.

Другая проблема жителей села Совхозного - отсутствие водоснабжения в течение почти четырех месяцев. О том, что люди вынуждены пользоваться привозной водой, корреспонденту "Кавказского узла" рассказали несколько жителей села, в том числе сельские старейшины Юрий Каскулов и Борис Каскулов. К единственному в селе колодцу, по их словам, каждое утро выстраивается очередь.

Глава села сослался на требование закона проводить аукцион для аренды земель

По словам главы администрации Совхозного Заурбека Махова, нехватка питьевой воды в селе связана, в частности, с несанкционированными подключениями некоторых жителей к магистральному водопроводу, а также с тем, что "где-то прохудились трубы". Устранить течь планируется "буквально на днях", рассказал 17 февраля корреспонденту "Кавказского узла" Заурбек Махов.

Переселение из ветхого и аварийного жилья в селе проходит "весьма успешно", сказал чиновник. "Только в 2019 году мы переселили 19 семей", - пояснил он. Комментируя претензии людей к качеству новостроек, Махов сообщил, что заказчиком строительства была районная администрация, и дома принимала также комиссия из района.

Просьбу жителей выдать им участки земли без проведения аукциона глава администрации, по его словам, выполнить не вправе, поскольку как чиновник должен соблюдать требования закона. Поэтому земля будет выставляться на торги, и получит ее тот, кто выиграет аукцион, сказал Заурбек Махов.

По словам Махова, когда его в 2005 году назначили на эту должность, "бюджет селения был пустой". "В районе посмотрели, сколько в селении земли – 2,2 тысячи гектаров, умножили это на стоимость аренды одного гектара (тогда аукционов еще не было) и сказали: "Вот это и будет твой бюджет". Землю тогда никто не хотел брать в аренду. Я буквально всем кланялся, просил, чтобы взяли в аренду. В результате у нас сейчас два крупных арендатора, есть и помельче. Причем у одного земля оформлена в аренду на 49 лет, у другого на семь. Впоследствии оказалось, что земли нашего села являются федеральной собственностью. Мы подготовили пакет документов, чтобы она перешла в собственность муниципалитета. На днях этот вопрос решится", - сказал Заурбек Махов.