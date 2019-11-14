14 ноября 2019, 23:09

Восемь многодетных семей вернули в очередь на землю в Эльбрусе

Администрация поселка Эльбрус по требованию прокуратуры вернула в льготную очередь многодетные семьи, которым было отказано в получении бесплатных участков.

Прокуратура Кабардино-Балкарии установила, что чиновники исключили из очереди на получение в собственность бесплатных участков восемь многодетных семьей, имеющих на это право.

Чиновники направили семьям уведомление об утрате этого права, так как неверно истолковали изменения законодательства, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Прокуратура потребовала главу Эльбруса устранить нарушения закона. В результате виновник был привлечен к ответственности, а восемь семей восстановлены в очереди на получение участков, отмечает ведомство.

Кроме того, в поселке Терек при составлении списка имеющих права на землю семей не соблюдалась очередность, утверждает прокуратура. Нарушения устранены, а виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, отчиталось ведомство.

Комментариев по поводу сообщения прокуратуры на сайтах администраций поселков Эльбрус и Терек по состоянию на 23.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что мэрия Прохладного пообещала решить проблему с жильем жительницы Прохладного Елены Катковой, которая вместе с шестью детьми ютится в актовом зале общежития без электричества. Прокуратура решила провести проверку сделки о продаже семье аварийного дома, рассказала 8 ноября Каткова.

Примечание:

"Жители Нальчика раскритиковали регоператора из-за проблем с вывозом мусора", "Власти призвали жителей Баксанского района экономить воду", "Соцсети вызвали власти Нальчика на диалог по благоустройству города".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 ноября 2019, 22:43

14 ноября 2019, 21:38

14 ноября 2019, 20:45

14 ноября 2019, 20:20

14 ноября 2019, 19:48

  • Азербайджанские активистки признали эффективными акции против насилия в семье

    Присоединение Азербайджана к Стамбульской конвенции обяжет власти страны открыть статистику случаев семейного насилия, эффективнее защищать права женщин и обеспечить жертвам безопасность, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активистки. После акций в защиту женщин в Баку полиция начала активнее реагировать на случаи домашнего насилия.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи