Восемь многодетных семей вернули в очередь на землю в Эльбрусе

14 ноября 2019, 23:09

Администрация поселка Эльбрус по требованию прокуратуры вернула в льготную очередь многодетные семьи, которым было отказано в получении бесплатных участков.

Прокуратура Кабардино-Балкарии установила, что чиновники исключили из очереди на получение в собственность бесплатных участков восемь многодетных семьей, имеющих на это право.

Чиновники направили семьям уведомление об утрате этого права, так как неверно истолковали изменения законодательства, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Прокуратура потребовала главу Эльбруса устранить нарушения закона. В результате виновник был привлечен к ответственности, а восемь семей восстановлены в очереди на получение участков, отмечает ведомство.

Кроме того, в поселке Терек при составлении списка имеющих права на землю семей не соблюдалась очередность, утверждает прокуратура. Нарушения устранены, а виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, отчиталось ведомство.

Комментариев по поводу сообщения прокуратуры на сайтах администраций поселков Эльбрус и Терек по состоянию на 23.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что мэрия Прохладного пообещала решить проблему с жильем жительницы Прохладного Елены Катковой, которая вместе с шестью детьми ютится в актовом зале общежития без электричества. Прокуратура решила провести проверку сделки о продаже семье аварийного дома, рассказала 8 ноября Каткова.