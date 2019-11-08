Мэрия Прохладного пообещала переселить многодетную семью из нежилого помещения

08 ноября 2019, 16:32

Жительницу Прохладного Елену Каткову, которая вместе с шестью детьми ютится в актовом зале общежития, переселят в санаторий, а затем найдут ей постоянное жилье, заверили в городской администрации. Прокуратура решила провести проверку сделки о продаже Катковой аварийного дома.

Как писал "Кавказский узел", в актовом зале общежития, где живет многодетная семья, уже несколько месяцев отключено электричество, там негде стирать и купать детей. В мэрии заявили, что не могут помочь этой семье, поскольку женщина приехала из другого региона и приобрела жилье на материнский капитал.

Многодетная семья из Прохладного получит жилье, а на время решения этого вопроса будет размещена в санатории "Радуга" в Нальчике, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в отделе опеки и попечительства прохладненской администрации. "Вопросом решения жилищной проблемы семьи занимается лично глава администрации города Игорь Тараев", - заверила представитель отдела опеки. По ее словам, семья будет находиться в санатории 24 дня.

В свою очередь, Елена Каткова сообщила, что в здании общежития по-прежнему холодно. "Батареи еле-еле греют. Хорошо, что погода сейчас теплая, однако вечером и утром прохладно, приходиться одевать детей потеплее", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина рассказала, что ее вызывали к прокурору с документами на разрушенный дом, который она приобрела за материнский капитал. В ведомстве сказали, что проведут проверку законности продажи ей разрушенного строения. На сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии к 16.31 мск 8 ноября не появилось информации о начале или результатах проверки.

Отвечая на ранее высказанное замечание представителя прохладненской администрации об отсутствии у нее местной прописки, Каткова сообщила, что имеет временную регистрацию по адресу своего аварийного дома. Она добавила, что права собственника позволяют ей продлевать эту регистрацию.

Активистка Анастасия Емельянова, которая привлекла внимание к проблемам этой многодетной семьи, рассказала, что узнала о них, приехав в общежитие по жалобе жильцов на отсутствие отопления. "В этом общежитии живут переселенцы из других общежитий, малоимущие. Они живут в комнатах по 18 квадратных метров. А Каткова с детьми размещена в бывшем актовом зале, совершенно не приспособленном для проживания. Когда мы пришли туда, в помещении было всего 8 градусов тепла. Я сразу вызвала полицию, так как считаю, что это нарушение закона, которое квалифицируется как осознанное создание угрозы здоровью детей", - подчеркнула Емельянова.

По ее словам, у жильцов общежития, которое раньше принадлежало заводу "Кавказкабель", а теперь находится на балансе администрации города, накопились огромные долги за отопление. "Поскольку в общежитие живут малоимущие и безработные семьи, им нечем платить за отопление. Там есть дети, а их лишать тепла нельзя в соответствии с законодательством", - отметила Емельянова. Она отметила, что сообщила о нарушении прав детей в прокуратуру.

В октябре 2017 года руководство "Кавказкабеля" решило добровольно ликвидировать предприятие, а 10 ноября завод признали банкротом. Работники "Кавказкабеля", которые пожаловались на долги по зарплате, считают доведение предприятия до банкротства преднамеренным. Бывший директор предприятия нарушал права кредиторов организации, незаконно продавая ее имущество, заявили в прокуратуре. Жители Прохладного пожаловались на безработицу после банкротства "Кавказкабеля".

Адвокат рассказал о правах многодетных семей

По словам адвоката Мухадина Карданова, в соответствии с указом президента № 431 от 5 мая 1992 года, многодетная семья имеет право на получение земельного участка площадью не менее шести соток, жилищную субсидию на строительство дома, либо на бесплатное социальное жилье по договору найма, либо на предоставление государственной квартиры в собственность. Причем, в предоставленном им жилье обязательно должны быть все коммуникации: отопление, свет, канализация и вода, подчеркнул адвокат.

Многодетные семьи также имеют ряд налоговых льгот- в частности, на 30-процентную скидку при оплате коммунальных услуг. Школьники из многодетных семей освобождаются от оплаты проезда на общественном транспорте, могут бесплатно посещать бюджетные кружки и секции. В детские сады дети из таких семей принимаются без очереди, сообщил Мухадин Карданов корреспонденту "Кавказского узла". "Все, что Катковой положено как многодетной матери, прописано в законе. Те, кто обязан надзирать за соблюдением прав таких семей, об этом знают", - заключил он.

Адвокат обратил внимание на то, что сама Каткова ничего не требовала от властей, на ее ситуацию обратили внимание активисты.