Жители Прохладного пожаловались на безработицу после банкротства "Кавказкабеля"

17 января 2019, 16:21

Около ста бывших работников завода "Кавказкабель" выиграли суды, но не добились выплат от предприятия-банкрота, рассказала руководитель профсоюза после встречи с конкурсным управляющим. Найти в Прохладном стабильную работу тяжело, после увольнения приходится зарабатывать неквалифицированным трудом или уезжать, пожаловались работавшие на заводе специалисты.

Как писал "Кавказский узел", проблемы с выплатой зарплаты на "Кавказкабеле" возникли в 2017 году. К январю 2018 года общий долг по зарплате на предприятии составлял более 27 млн рублей. Вмешательство прокуратуры позволило работникам получить зарплату, но к концу марта у завода образовалась новая задолженность перед сотрудниками. По состоянию на 27 августа 2018 года задолженность "Кавказкабеля" по зарплате, по данным профсоюза, превышала 30 млн рублей.

В октябре 2017 года руководство "Кавказкабеля" решило добровольно ликвидировать предприятие, а 10 ноября завод признали банкротом. Работники "Кавказкабеля", которые пожаловались на долги по зарплате, считают доведение предприятия до банкротства преднамеренным. Бывший директор предприятия нарушал права кредиторов организации, незаконно продавая ее имущество, сумма ущерба превышает 3,9 млрд рублей, заявили в прокуратуре. Уголовное дело о преднамеренном банкротстве возбуждено в отношении руководителя и председателя совета директоров завода, максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы.

Уволенные рабочие завода "Кавказкабель" получат зарплату после продажи имущества предприятия, объявил конкурсный управляющий Валерий Бугаев на встрече с представителями инициативной группы в администрации Прохладного 16 января.

Электронные торги по продаже имущества завода начнутся, по словам Бугаева, 21 января. Средства, которые поступят на счета завода, будут направлены на погашение долгов по зарплате, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшая на встрече председатель профсоюзного комитета завода "Кавказкабель" Татьяна Бугаева.

"Ситуация по выплатам на сегодняшний день не изменилась: как была задолженность 30 миллионов рублей, так и остается", - сообщила она. По данным главы профсоюза, около ста бывших сотрудников "Кавказкабеля" выиграли суды о взыскании заработной платы, однако денег от предприятия-банкрота никто из них не получил.

Бугаева отметила, что цеха завода сданы в аренду и в них работают другие производители. Уволенные сотрудники предприятия вынуждены самостоятельно решать вопрос трудоустройства: часть рабочих ждет предложений на бирже труда, другие уехали из Прохладного на заработки в другие города или переквалифицировались, найдя работу по другой специальности.

Работники "Кавказкабеля" рассказали о жизни после увольнения

Банкротство "Кавказкабеля" изменило жизнь многих работников предприятия, рассказали уволенные сотрудники корреспонденту "Кавказского узла". Инженер-технолог предприятия Алексей Гаранжа нашел работу на Прохладненской дистанции РЖД, куда первоначально устроился монтером. "Набрался опыта, отправили учиться, потом повысили разряд, благо имел близкое к новой профессии образование. Для продвижения нужно было профильное образование. Теперь перепрофилируюсь - учусь дистанционно в МИИТ (Российский университет транспорта. - Прим. "Кавказского узла") по специальности "Путь и путевое хозяйство", а с 9 января исполняю обязанности бригадира по контролю", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

"Работа монтера пути - тяжелый труд, но после сокращения приходилось браться за любую работу, чтобы заработать на жизнь и помогать матери-инвалиду", - отметил Алексей. По словам Алексея, он выиграл суд и получил решение о взыскании зарплаты, но денег от предприятия пока не получил.

Многие бывшие рабочие "Кавказкабеля" уехали в поисках работы в крупные города – Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. "Недавно встретил двоих друзей по заводу, они работают в Питере на каких-то складах", - отметил Алексей Гаранжа.

Инженер-лаборант "Кавказкабеля" Валерия Козорезова вернулась в родной город после окончания университета шесть лет назад. За шесть лет успела поработать на пяти промышленных предприятиях Прохладного, в том числе и на обанкротившемся кабельном заводе - все производства в городе задерживают зарплату, отметила она. Выплаты, которые полагаются при сокращении, Валерия не получила. Отчаявшись найти в Прохладном стабильную работу, она планирует переехать в Ессентуки, чтобы устроиться на работу там.

"С других заводов уходила по собственному желанию, так как со временем переставали платить зарплату, задерживали ее, или вовсе просили брать отпуск без содержания. После кабельного устроилась на местный ликеро-водочный завод, проработала там полгода, а потом и он прекратил свою деятельность", - рассказала Валерия корреспонденту "Кавказского узла".

Светлана Сысоева после увольнения с "Кавказкабеля" оказалась в трудной жизненной ситуации. "У меня умер муж и я осталась без средств к существованию с тремя детьми. До сих пор не получила выплаты за февраль, несмотря на то что есть решение суда", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Валентина Рамазанова до сих пор стоит на учете в Центре занятости в Прохладном. "Пока было тепло на полях работала, в сад ездила. У меня двое детей, в разводе, живу с родителями-пенсионерами. Если бы не они, по миру бы пошла уже давно", - пожаловалась Рамазанова корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Овчинников пытается получить выплаты за март и апрель 2018 года. "Решения суда есть, исполнительные листы у них. Срок ликвидации продлен до мая - предполагается, что ликвидации не будет, пока не будет расчета по долгам", - отметил он.

Олеся Романчук и ее супруг вместе работали на "Кавказкабеле" и были уволены по сокращению, не получив расчетных выплат. В семье растут двое детей. "Мужу пришлось идти на первую попавшуюся работу, чтобы семья не голодала. Сейчас я работаю в школе, а муж - на железной дороге", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".