Руководитель "Кавказкабеля" заподозрен в нанесении ущерба на 3,9 млрд рублей

25 декабря 2018, 23:40

Уголовное дело о преднамеренном банкротстве возбуждено в отношении руководителя и председателя совета директоров АО "Кабельный завод "Кавказкабель" в Прохладном Кабардино-Балкарии, сообщил Следком. Общий ущерб, причиненный подозреваемым, составляет более 3,9 млрд рублей, уточнила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года руководство АО "Кабельный завод "Кавказкабель" приняло решение о ликвидации предприятия. 10 ноября завод был признан банкротом. Работники "Кавказкабеля" считают доведение предприятия до банкротства преднамеренным и заявили о долгах по зарплате. В начале февраля в отношении бывшего директора предприятия было возбуждено уголовное дело о неправомерных действиях при признании банкротом.

20 декабря 2017 года по факту невыплаты заработной платы работникам "Кавказкабеля" было возбуждено уголовное дело, 1 февраля уволенные сотрудники завода подтвердили получение задолженности по зарплате за ноябрь 2017 года, однако уже в марте стало известно о новых долгах. По состоянию на конец августа общая задолженность по зарплате составила больше 30 млн рублей, сообщила "Кавказскому узлу" руководитель профсоюзной организации "Кавказкабеля" Татьяна Бугаенко.

По данным следствия, руководитель предприятия с 2012-го по 2018-й года перечислил в качестве предварительной оплаты компаниям, "имеющим признаки "фирм-однодневок", 1 008 254 836 руб., а в последующем не принял меры по истребованию денежных средств".

"Подозреваемый намеренно ухудшил финансовое состояние и увеличил неплатежеспособность, что повлекло неспособность АО "Кабельный завод "Кавказкабель" в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей", - говорится в сообщении, опубликованном 25 декабря на сайте Следственного управления СК по Кабардино-Балкарии.

Возбуждение уголовного дела "в отношении бывшего председателя совета директоров "Кавказкабеля" 1963 года рождения" признано законным, сообщила 25 декабря прокуратура Кабардино-Балкарии. Мужчина подозревается в преднамеренном банкротстве. Максимальное наказание, предусмотренное по ст. 196 УК РФ, предполагает лишение свободы на срок до шести лет и о штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Своими действиями подозреваемый, чьи имя и фамилия не называются, причинил ущерб на общую сумму более 3,9 млрд рублей, "в том числе работникам завода по заработной плате и компенсации при увольнении в связи с проведением процедуры ликвидации", говорится на сайте ведомства.

Комментариев подозреваемого или его представителей по поводу возбуждения уголовного дела не поступало.

Напомним, по данным Центра занятости и социальной защиты города Прохладного на конец августа, после банкротства "Кавказкабеля" на учет по безработице встали около трехсот его бывших сотрудников. В то же время около 150 сотрудников вернулись на предприятие, цеха которого сданы в аренду. После признания завода банкротом без работы остались 652 человека, говорилось в обращении, поступившем 16 декабря 2017 на смс-сервис "Кавказского узла".