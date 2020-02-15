Жители Чечни не поверили статистике роста зарплат

15 февраля 2020, 11:47

За 2019 год средняя зарплата выросла на 6% и достигла 27,6 тысячи рублей, заявил Чеченстат. Работодатели в основном предлагают гораздо меньшие деньги, прибавок к зарплате в течение года не было, заявили жители республики.

Как писал "Кавказский узел", по данным Росстата, собранным с сентября 2018 по август 2019 года, средняя зарплата в Чечне составляла 21,3 тысячи рублей. Это низкий показатель - в рейтинге российских регионов по этому критерию Чечня заняла 76-е место. В республике 1% высокооплачиваемых работников и 28,8% низкооплачиваемых. Распространенные зарплаты - от 13 до 30 тысяч рублей.

Данным Росстата по Чечне нельзя доверять, поскольку ведомство не учитывает неформальную занятость, уровень которой в республике очень высок, указала ранее экономист Наталья Зубаревич, комментируя "Кавказскому узлу" информацию о рекордно низкой безработице в Чечне.

По данным Чеченстата, в республике растет и численность населения, составившая на 1 января уже 1,4768 миллиона человек, а индекс промышленного производства составил 109,3%. Особенно сильно вырос объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по промышленным видам деятельности - за год рост составил 40,8%.

"Средняя номинальная заработная плата, по предварительной оценке, за 2019 год увеличилась <...> на 6,0% и составила 27 651,5 рубля", - говорится в публикации от 14 февраля на странице издания "Чечня сегодня" в соцсети Instagram. Перепост этой публикации разместил в тот же день на своей странице в Instagram и сам Чеченстат - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике.

Пользователи Instagram заявили, что не заметили роста зарплаты. "Вранье", - прокомментировал публикацию "Чечни сегодня" azamat95_666. "Для кого эта ложь?" - написал thes__xx. "С каких пор [выросла зарплата]?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" g.daudov. "Что-то у нас на стройке без изменений", - указал ibragimow095. "Вопрос [в том], у кого [выросла зарплата]", - отметил sharani_rip.

"Нам вообще ничего не добавили. Но слышала, что в садике воспитателям по 100 рублей добавили. Может, они ошиблись, а хотели написать 0,6%?" - сыронизировала над публикацией "Чечни сегодня" imur_raz.

Другие комментаторы пожаловались, что получают гораздо более низкую зарплату, чем в среднем, по данным статистики, платят в Чечне. "Лучше подскажите, где эта "средняя" зарплата водится, а то куда ни глянь - 9-10 тысяч, и за эти деньги хотят рабов", - возмутилась miss_birlik95. "Я четыре года за копейки работала", - пожаловалась bers_indira.

К 11.47 мск 15 февраля публикации на странице "Чечня сегодня" собрала 560 "лайков" и 27 комментариев, а ее перепост на странице Чеченстата - два "лайка". Возможность комментирования ведомство отключило.

Чеченские бюджетники заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не заметили роста зарплаты. "Не знаю, кто и откуда взял эти цифры, но у меня зарплата как была, так и осталась - 30 тысяч рублей. Если бы добавили эти самые 6%, то я должен был бы получать 31800 рублей. Но никакой надбавки ни в прошлом году, ни в этом я не видел", - сказал работник одной из грозненских бюджетных организаций Заурбек.

"У меня, как и у моих коллег, зарплата осталась на прежнем уровне. 6% надбавки не такая уж и малая цифра, чтобы это прошло незамеченным", - высказалась педагог Марина.

Напомним, что в ноябре 2019 года государственная телекомпания "Грозный" выпустила в эфир сюжет, в котором утверждалось, что чеченский народ "становится похож на общество бездельников, где даже высокая зарплата не всегда повод выйти на работу". Представитель "Чеченстроя" в эфире телекомпании прямо обвинил местных жителей в нежелании работать, указав, что в Чечне множество вакансий с высокими зарплатами, но на стройках работают в основном уроженцы других регионов. Жители Чечни рассказали, что на деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая им зарплату.

Сюжет о "бездельниках" в Чечне спровоцировал заочный спор оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова и директор ИА "Чечня сегодня" Чингиза Ахмадова. Пользователи Instagram раскритиковали доводы Ахмадова в этом споре.