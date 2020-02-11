Оставлены под арестом высокопоставленные силовики из Карачаево-Черкесии

11 февраля 2020, 16:49

Суд постановил продлить арест бывшему замглавы управления Следкома по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову, начальнику республиканского Центра "Э" Тимуру Бетуганову, а также следователю по особо важным делам Андрею Филиппову, задержанным в связи с делом Рауля и Рауфа Арашуковых.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики Тимур Бетуганов, Казбек Булатов и Андрей Филиппов были задержаны 23 апреля 2019 года, а затем арестованы. 3 февраля Мосгорсуд постановил заново рассмотреть ходатайство о продлении им ареста.

По данным следствия, эти трое силовиков были дружны с Арашуковыми и превышали свои полномочия, не привлекая Арашуковых к уголовной ответственности. Казбек Булатов в феврале 2019 года подал рапорт об отставке. Это произошло после допроса в центральном аппарате ведомства в Москве - там Булатова и других высокопоставленных силовиков Карачаево-Черкесии допрашивали о характере их отношений с Рауфом и Раулем Арашуковыми.

Басманный суд Москвы повторно рассмотрел сегодня ходатайство следствия и вновь вынес решение о продлении ареста Бетуганову, Булатову и Филиппову. Они оставлены под стражей до 23 марта, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Необходимость их содержания под стражей следователь обосновывал "особой сложностью расследования ввиду неочевидности обстоятельств преступления, совершенного высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов". Адвокаты возразили, что следственные действия с участием их подзащитных не проводятся, а аргументы следствия повторяются от одного ходатайства к другому. Обвиняемые, в свою очередь, заявили о бездействии следствия и давлении на них.

Зал заседаний был мал, там едва разместились участники процесса, охрана, пятеро родственников обвиняемых и журналист "Кавказского узла". До начала заседания произошла перепалка между родственниками и полицейскими, которые не хотели пускать слушателей в зал. Конфликт разрешили судебные приставы, которые сумели найти места для слушателей.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых". Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".