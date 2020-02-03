Отменено решение об аресте трех силовиков по делу Арашуковых

03 февраля 2020, 16:48

Мосгорсуд постановил заново рассмотреть ходатайство о продлении ареста сотрудникам силовых ведомств Казбеку Булатову, Андрею Филиппову и Тимуру Бетуганову, которых следователи заподозрили в сокрытии преступлений, вменяемых Раулю и Рауфу Арашуковым.

Как писал "Кавказский узел", силовики Тимур Бетуганов, Казбек Булатов и Андрей Филиппов были задержаны 23 апреля 2019 года, а затем арестованы. По данным следствия, эти трое силовиков были дружны с Арашуковыми и превышали свои полномочия, не привлекая Арашуковых к уголовной ответственности. Казбек Булатов в феврале 2019 года подал рапорт об отставке. Это произошло после допроса в центральном аппарате ведомства в Москве - там Булатова и других высокопоставленных силовиков Карачаево-Черкесии допрашивали о характере их отношений с Рауфом и Раулем Арашуковыми.

Московский городской суд отменил решение о продлении ареста всем троим силовикам из Карачаево-Черкесии, сообщил адвокат Владимир Постанюк. "Мосгорсуд отменил постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей до 23 марта и направил дело в Басманный суд для повторного рассмотрения", - пояснил он. По словам адвоката, суд усомнился в том, что подозреваемые действовали в интересах Рауфа Арашукова и пытались увести его от ответственности, сообщило сегодня РИА "Новости".

Обвиняемые будут находиться под стражей до 15 февраля, передал сегодня со ссылкой на Владимира Постанюка ТАСС. На сайте Мосгорсуда к 16.30 3 февраля нет информации об отмене продления ареста Бетуганову, Булатову и Филиппову. 27 января Мосгорсуд до 24 апреля продлил арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову. Рауф Арашуков обвиняется в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Рауль Арашуков является подозреваемым по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей, в декабре 2019 года против него были заведены новые дела о растрате. Рауф Арашуков считает свое уголовное преследование местью политиков-конкурентов, в частности бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева, давшего показания против Арашуковых. По сведениям Дерева, у Арашуковых были покровители из числа гораздо более высокопоставленных силовиков, чем арестованные следователи. "И когда, я сейчас вижу, как задерживают пехоту, типа следователя по особо важным делам СКР по КЧР Андрея Филиппова, я недоумеваю", - сказал Дерев в декабре 2019 года в интервью изданию "Кавполит".

"Кавказский узел" составил биографические справки о Рауфе Арашукове и Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых". Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".