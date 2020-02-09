09 февраля 2020, 20:55

Пассажиры ростовского аэропорта ждут вылета в Москву больше 10 часов

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Москву задержан в ростовском аэропорту Платов более чем на 10 часов по техническим причинам. 

Вылет рейса SU-1159 по расписанию должен был состояться 10.30 мск сегодня.

"Самолет вырулил со стоянки, но вернулся обратно по техническим причинам. Авиакомпания приняла решение прислать из Москвы техников", - приводит слова источника в аэропорту Платов "Интерфакс".

По данным на 20.55 мск, рейс все еще не вылетел в Москву. Согласно информации на табло аэропорта, отправка задержанного рейса ожидается в 22.00 мск сегодня.

На сайте авиакомпании "Аэрофлот" нет информации о причинах задержки рейса из Ростова-на-Дону в Москву.

"Кавказский узел" писал, что 6 февраля авиакомпании отменили пять рейсов в Москву и Махачкалу из-за непогоды в ростовском международном аэропорту Платов.

Примечание:

"Аэропорт Краснодара открыл новые направления", "Рейс Москва - Ставрополь задержан из-за инцидента с самолетом Superjet", "Авиарейс из Еревана в Тегеран отменен после крушения украинского самолета".

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