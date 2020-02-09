Пассажиры ростовского аэропорта ждут вылета в Москву больше 10 часов

09 февраля 2020, 20:55

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Москву задержан в ростовском аэропорту Платов более чем на 10 часов по техническим причинам.

Вылет рейса SU-1159 по расписанию должен был состояться 10.30 мск сегодня.

"Самолет вырулил со стоянки, но вернулся обратно по техническим причинам. Авиакомпания приняла решение прислать из Москвы техников", - приводит слова источника в аэропорту Платов "Интерфакс".

По данным на 20.55 мск, рейс все еще не вылетел в Москву. Согласно информации на табло аэропорта, отправка задержанного рейса ожидается в 22.00 мск сегодня.

На сайте авиакомпании "Аэрофлот" нет информации о причинах задержки рейса из Ростова-на-Дону в Москву.

"Кавказский узел" писал, что 6 февраля авиакомпании отменили пять рейсов в Москву и Махачкалу из-за непогоды в ростовском международном аэропорту Платов.