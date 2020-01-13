Рейс Москва - Ставрополь задержан из-за инцидента с самолетом Superjet

13 января 2020, 02:26

Рейс из Москвы приземлится в аэропорту Ставрополя с опозданием на 3 часа. Прибытие самолета ожидается в 4.00 мск, сообщили в аэропорту.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс SU 1368, должен был прибыть в Ставрополь в 4.00 мск.

Согласно данным на сайте московского аэропорта Шереметьево, самолет Sukhoi Superjet 100-95 отправился вовремя, около 22.35 мск, и его прибытие ожидается по расписанию. В то же время на сайте аэропорта Ставрополя появилось сообщение, что этот рейс задерживается по техническим причинам и его прибытие ожидается на 3 часа позже запланированного времени.

У самолета "почти сразу после взлёта" оторвалась обшивка одного из двигателей, в результате самолет до полуночи вырабатывал топливо над Москвой. "После посадки всех пассажиров доставили обратно в здание аэропорта, а лайнером занялись техники", - сообщил Telegram-канал проекта Baza.

По данным источника, "один из сотрудников во время предполётного осмотра забыл закрепить кожух на двигателе".

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 мая 2019 года авиалайнер "Аэрофлота" сообщением Москва - Мурманск аварийно приземлился в аэропорту вскоре после вылета и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, 41 из них погиб. В числе погибших оказались жители 17 регионов России, в том числе Дагестана, Краснодарского края и Волгоградской области.