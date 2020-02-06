06 февраля 2020, 15:12
Снегопад нарушил работу ростовского аэропорта
Авиакомпании отменили пять рейсов в Москву и Махачкалу из-за непогоды в ростовском международном аэропорту "Платов".
Три самолета были направлены на запасной аэродром в Краснодаре, сообщили в пресс-службе аэропорта в Ростове-на-Дону.
Причиной задержки рейсов стал сильный снегопад, передал сегодня "Интерфакс".
Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта "Платов", по состоянию на 15.12 мск 6 февраля задерживается вылет четырех рейсов в Москву. Вылет и прилет еще пяти рейсов, в Москву и Махачкалу, отменен.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце декабря в аэропорту "Платов" были задержаны 14 рейсов.
""Победа" отказалась от Ростова и открыла продажу билетов в Ставрополь", "Пассажирский самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону", "Самолет Москва - Анапа экстренно сел в ростовском аэропорту".
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