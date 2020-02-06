Аэропорт "Платов". Стоп-кадр видео канала YouTube "SmrGosha" https://www.youtube.com/watch?v=0074st-usaw

06 февраля 2020, 15:12

Снегопад нарушил работу ростовского аэропорта

Авиакомпании отменили пять рейсов в Москву и Махачкалу из-за непогоды в ростовском международном аэропорту "Платов".

Три самолета были направлены на запасной аэродром в Краснодаре, сообщили в пресс-службе аэропорта в Ростове-на-Дону.

Причиной задержки рейсов стал сильный снегопад, передал сегодня "Интерфакс".

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта "Платов", по состоянию на 15.12 мск 6 февраля задерживается вылет четырех рейсов в Москву. Вылет и прилет еще пяти рейсов, в Москву и Махачкалу, отменен.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце декабря в аэропорту "Платов" были задержаны 14 рейсов.

Примечание:

""Победа" отказалась от Ростова и открыла продажу билетов в Ставрополь", "Пассажирский самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону", "Самолет Москва - Анапа экстренно сел в ростовском аэропорту".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 февраля 2020, 14:25

06 февраля 2020, 13:49

06 февраля 2020, 12:54

06 февраля 2020, 12:47

06 февраля 2020, 12:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи