Снегопад нарушил работу ростовского аэропорта

06 февраля 2020, 15:12

Авиакомпании отменили пять рейсов в Москву и Махачкалу из-за непогоды в ростовском международном аэропорту "Платов".

Три самолета были направлены на запасной аэродром в Краснодаре, сообщили в пресс-службе аэропорта в Ростове-на-Дону.

Причиной задержки рейсов стал сильный снегопад, передал сегодня "Интерфакс".

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта "Платов", по состоянию на 15.12 мск 6 февраля задерживается вылет четырех рейсов в Москву. Вылет и прилет еще пяти рейсов, в Москву и Махачкалу, отменен.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце декабря в аэропорту "Платов" были задержаны 14 рейсов.