Работа аэропортов на юге России возобновлена

29 декабря 2019, 23:59

Ростовский аэропорт Платов возобновил работу в штатном режиме после задержки 14 рейсов из-за плохой видимости. Рейс из Москвы в Нальчик был отменен.

Как писал "Кавказский узел", сегодня из-за тумана в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону были задержаны шесть рейсов на вылет и восемь на прилет.

После 13 часов аэропорт вернулся к штатному режиму работы и начал принимать и отправлять самолеты, проинформировал представитель пресс-службы "Платова".

На сайте аэропорта указано, что вылет рейса Ростов-на-Дону - Прага, запланированный на 30 декабря 04.35 мск, задержан. Данных о задержке или отмене других рейсов на онлайн-табло аэропорта по состоянию на 23.55 нет.

Из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа и других аэропортов юга России, местами задержки составили до шести часов, сообщил ТАСС. Авиарейс компании "Победа" из Москвы в Нальчик был отменен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил представитель пресс-службы авиакомпании.

"Юг России сегодня не радовал метеоусловиями. Из-за непогоды в течение дня были вынужденные корректировки расписания, например, задержаны рейсы Москва - Ростов-на-Дону - Москва, летевший в Минеральные Воды самолет ушел на запасной в Краснодар, а рейсы в Нальчик и вовсе пришлось отменить. Всего метеоусловия оказали влияние на семь рейсов, задержки составили от 25 минут до 5 часов 40 минут", - сказал он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 30 декабря в Ростове-на-Дону будет облачно, без осадков, скорость ветра составит 2 метра в секунду, температура воздуха опустится до 0 градусов. Днем температура поднимется до +1, скорость ветра возрастет до 5 метров в секунду, осадков не предвидится.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.