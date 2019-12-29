Здание аэропорта Платов. Фото: пресс-служба "Аэропорты Регионов"

29 декабря 2019, 13:35

Туман нарушил работу ростовского аэропорта

Два рейса отменены, три самолета приземлились на запасных аэродромах в Краснодарском крае, восемь задержаны из-за плохой видимости в районе ростовского аэропорта "Платов".

Из-за тумана сегодня в аэропорту "Платов" задержано шесть рейсов на вылет и восемь на прилет, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Три из восьми задержанных авиарейса отправлены на запасные аэродромы в Анапе и Краснодаре, на прилет задерживаются рейсы из Уфы, Омска и Москвы, приводит сегодня сообщение пресс-службы аэропорта "Ростов-на-Дону-онлайн". На вылет задерживаются шесть рейсов в Москву и Стамбул, информировали в аэропорту.

Согласно данным онлайн-табло ростовского аэропорта на 13.00 мск, авиарейсы в Стамбул и обратно отменены, два рейса на вылет в Москву задержаны, на прилет задержанных  рейсов нет.

"Кавказский узел" также писал, что 8 декабря два самолета из Москвы и Омска были отправлены в Краснодар после того, как не смогли приземлиться в аэропорту Ростова-на-Дону из-за тумана. Еще три рейса были задержаны.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону облачно, без осадков, температура воздуха +5 градусов, ветер скоростью 5 метров в секунду. В ночь на 30 декабря облачность сохранится, ветер утихнет до 2 метров в секунду, температура воздуха опустится до 0 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Рейсы в регионы юга России задержаны из-за ЧП в Шереметьеве", "Самолет экстренно сел в Ростове из-за смерти пассажирки", "Самолет из Москвы в Элисту экстренно сел в Ростове-на-Дону".

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