Туман нарушил работу ростовского аэропорта «Платов»

08 декабря 2019, 13:35

Два самолета из Москвы и Омска отправлены в Краснодар после того, как не смогли приземлиться в аэропорту Ростова-на-Дону из-за тумана. Еще три рейса задержаны, «Платов» работает по фактической погоде.

Пилоты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Азимут» не смогли посадить сегодня самолеты в международном аэропорту Ростова-на-Дону «Платов» из-за сильного тумана. Рейсы из Москвы и Омска были отправлены на запасной аэродром в Краснодаре, сообщил представитель пресс-службы "Платова".

«В Краснодар улетели рейсы «Аэрофлота» из Москвы и «Азимута» из Омска. Оба они должны были приземлиться в Ростове около 11 утра, но из-за плохих погодных условий пилоты решили отправиться на Краснодар», - цитирует сегодня сотрудника пресс-службы издание «161.ру».

По данным пресс-службы аэропорта, все задержанные рейсы смогут вылететь из Ростова-на-Дону после 13.00-15.00 мск. Однако назвать точное время возобновления полётов затруднительно, аэропорт работает по фактической погоде, информирует сегодня издание DonNews.ru.

Согласно данным онлайн-табло на сайте ростовского аэропорта, по состоянию на 13.30 мск сегодня, еще три рейса задержаны на вылет: самолет «Азимут» в Махачкалу и рейсы «Аэрофлота» и «Победы» - на Москву.

"Кавказский узел" ранее писал, что 29 ноября в связи с сильным туманом были задержаны 11 авиарейсов в международном аэропорту Платов Ростова-на-Дону: шесть на прилет и пять на вылет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону облачно, без осадков, температура воздуха +3 градуса, ветер скоростью 3 метра в секунду. Вечером скорость ветра сохранится, ожидается ясная погода при температура -2 градуса. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.