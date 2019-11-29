Фрактальный портрет в здании Аэропорта Платов. Фото пресс-службы аэропорта Платов Ростова-на-Дону http://rov.aero/services/museums/#fraktalnye-portrety

29 ноября 2019, 11:24

Работа ростовского аэропорта нарушена из-за тумана

Авиарейсы задержаны в международном аэропорту Платов Ростова-на-Дону в связи с сильным туманом.

По данным пресс-службы аэропорта, всего было задержано 11 рейсов: шесть на прилет и пять на вылет.

Кроме того, два самолета, вылетевшие из Уфы и Тюмени, приземлились на запасном аэродроме в Краснодаре. Видимость из-за тумана составляет около ста метров, пишет со ссылкой на представителя аэропорта "Интерфакс".

Согласно онлайн-расписанию на сайте аэропорта, к 11.10 мск семь рейсов задержаны на вылет и 12 на прилет.

"Кавказский узел" ранее писал, что 20 октября из-за плохой видимости в районе ростовского аэропорта Платов два авиарейса были отменены и восемь задержаны.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону идет дождь при температуре +8 градусов, ветер скоростью 7 метров в секунду. Вечером дождь прекратится, температура снизится до +4, скорость ветра - до 3 м/с. 30 ноября осадков не ожидается, температура поднимется до +8, ветер усилится до 9 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Рейсы в регионы юга России задержаны из-за ЧП в Шереметьеве", "Самолет экстренно сел в Ростове из-за смерти пассажирки", "Самолет из Москвы в Элисту экстренно сел в Ростове-на-Дону".

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