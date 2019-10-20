Работа ростовского аэропорта нарушена из-за тумана

20 октября 2019, 13:20

Два авиарейса отменены и восемь задержаны из-за плохой видимости в районе ростовского аэропорта "Платов".

Отменены рейсы в Стамбул и Владикавказ, а задержаны были восемь рейсов на прилет, сообщил со ссылкой на пресс-службу аэропорта ТАСС.

Согласно информации онлайн-табло ростовского аэропорта на 13:15 мск, два рейса значатся отмененными, а рейс в Казань задерживается. Все остальные задержанные на прилет рейсы уже прибыли.

Спасатели с 8:00 мск объявили штормовое предупреждение в Ростовской области из-за сильного тумана, передает со ссылкой на региональное управление МЧС Donnews. На сайте Главного управления МЧС по Ростовской области информации об этом на 13:15 нет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность без осадков при температуре +9 градусов, ветер 4 метра в секунду. В ночь на 21 октября в Ростове-на-Дону температура будет +10, будет ясно, скорость ветра останется прежней. Днем 21 октября столбик термометра поднимется до +19 градусов, ожидается переменная облачность, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.