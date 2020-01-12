Авиарейс из Еревана в Тегеран отменен после крушения украинского самолета

12 января 2020, 11:32

Авиакомпания Armenia Airways приняла решение отменить рейс Ереван-Тегеран после того, как Иран признал вину в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Запланированный на 12 января рейс AMW111/112 Ереван - Тегеран отменен, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания сочла небезопасными полеты в Иран и предложила пассажирам поменять билеты в офисе авиакомпании, написал сегодня со ссылкой на пресс-служба Armenia Airways ТАСС.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. В результате погибли все 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. 11 января иранские военные признали, что украинский Boeing был сбит, так как его приняли за крылатую ракету, сообщили РИА "Новости".

На сегодняшний день Armenia Airways - единственная компания, которая осуществляет регулярные рейсы в Тегеран из аэропорта в Ереване "Звартноц", отмечает издание.

"Кавказский узел" также писал, что около 40 туристов из Грузии и Армении не смогли 20 октября 2019 года вовремя вылететь из аэропорта Барселоны после того, как в связи с беспорядками в городе авиакомпания Georgian Airways отменила рейс.