Аэропорт в Барселоне. Фото: Пресс-служба аэропорта https://www.barcelona-airport.ru/

21 октября 2019, 07:07

Беспорядки в Барселоне создали проблемы туристам из Грузии и Армении

Около 40 туристов из Грузии и Армении не смогли 20 октября вовремя вылететь из аэропорта Барселоны после того, как в связи с беспорядками в городе авиакомпания Georgian Airways отменила рейс.

Авиакомпания приняла решение не вылетать в Барселону утром 20 октября из-за того, что экипажу и пассажирам не могли предоставить гарантии безопасности.

Беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам по делу о проведении референдума о независимости в 2017 году. 18 октября в Каталонии состоялась всеобщая забастовка, в ряде городов произошли беспорядки. В Барселоне около здания представительства Национальной полиции произошли столкновения правоохранителей и  активистов. Полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. В ходе беспорядков  в ночь на 19 октября пострадали не менее 182 человек, из них 152 в Барселоне, более 80 человек задержаны, сообщило РИА "Новости".

"Рейс из Тбилиси в направлении Барселоны не осуществился, и, соответственно, вылет из Барселоны в Тбилиси был отменен", - приводит 20 октября сообщение генерального консульства Грузии в Барселоне "Спутник-Грузия".

Пассажиры утверждают, что об отмене рейсов они узнали только в аэропорту Барселоны, сообщили "Новости Грузии". Большая часть пассажиров уже нашла возможность вылететь из Барселоны. «В аэропорту остаются до 10 человек, в том числе граждане Армении», - приводит сообщение генконсульства издание.

Оставшимся в пассажирам авиакомпания предложила несколько вариантов: дождаться рейса авиакомпании в среду и улететь в Тбилиси по билетам за 20 октября, самостоятельно купить билеты до того города, откуда летают самолеты Georgian Airways либо приобрести билет другой авиакомпании, а авиакомпания возместит его стоимость. Представители грузинской авиакомпании в Барселоне пообещали купить билет нескольким пассажирам, у которых нет такой возможности.

"Кавказский узел" также писал, что, по данным туристической администрации Грузии, после запрета российского президента на пассажирское авиасообщение со страной 8 июля из-за беспорядков, а также отмены рейсов грузинских авиакомпаний в Россию, туристический бизнес Грузии за июль-август потерял 113 миллионов долларов.

Примечание:

"Лоукостер Ryanair анонсировал полеты в Грузию", "Грузия оценила ущерб от запрета авиасообщения с Россией в 60 млн долларов", "Власти Грузии решили субсидировать авиасообщение с Россией".

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