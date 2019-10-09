Грузия оценила ущерб от запрета авиарейсов из России в 113 миллионов долларов

09 октября 2019, 14:41

Туристическая администрация Грузии подсчитала убытки за июль и август из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией, а также указала на сокращение числа туристов в сентябре. Грузинская авиакомпания Georgian Airways анонсировала подачу иска в Европейский суд о взыскании 25 миллионов долларов с Минтранса России.

Как писал "Кавказский узел", после запрета российского президента на пассажирское авиасообщение с Грузией с 8 июля, а также отмены рейсов грузинских авиакомпаний в Россию, туристический бизнес Грузии потерял в июле до 60 миллионов долларов, заявил в августе премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Правительство Грузии запланировало выделить 600 тысяч евро на финансирование авиарейсов из России через Армению. Ассоциация въездного туризма Грузии констатировала, что запрет прямого авиасообщения привел к уменьшению числа российских туристов, но его компенсировал рост турпотока из Европы. Российские туроператоры сообщили, что нашли альтернативы грузинскому направлению. По данным Национальной администрации туризма Грузии, число российских туристов в Грузии в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом сократилось на 14%.

В июле и августе 2019 года потери туристического бизнеса Грузии из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией составили 113 миллионов долларов (более 7,3 миллиарда рублей), сообщила 8 октября в прямом интервью грузинской телекомпании "Имеди" руководитель Национальной туристической администрации Грузии Мариам Квривишвили.

По ее словам, 57 миллионов долларов из этой суммы туриндустрия Грузии потеряла в июле и 56 миллионов долларов - в августе. Глава ведомства также отметила сокращение числа российских туристов.

"В сентябре (в Грузии) отмечается примерно на 20% сокращение туристического потока из России, это, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию", - цитирует сегодня Квривишвили РИА «Новости».

Запрет авиасообщения с Россией также негативно сказался на финансовой состоятельности аэропортов Грузии, сообщил глава Объединения аэропортов страны Георгия Чоговадзе. "Сокращение рейсов из России, конечно, нанесло нам большой ущерб, однако ... увеличиваются (количество рейсов) в направлении Евросоюза. На сегодняшний день у нас нет уточненной информации, однако, как видно, в течение ближайших шести месяцев произойдет восстановление рейсов с Россией", - процитировал 8 октября Чоговадзе «Спутник-Грузия».

По оценкам главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, сокращение потока туристов из России нанесет ущерб экономике в 710 миллионов долларов. Согласно результатам исследования грузинского интернет-издания TBC Research, количество российских туристов в Грузии по сравнению с 2018 годом сократилось на 21,4%, из них почти 80% путешественников отказались лететь самолетом.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways анонсировала подачу иска в Европейский суд, где потребует 25 миллионов долларов (более 1,6 миллиарда рублей) от Министерства транспорта России в связи с необоснованным приостановлением полетов, проинформировал 8 октября «Грузия online».

«Формальной причиной запрета стала претензия российского Министерства транспорта в связи с тем, что Georgian Airways якобы задолжала 800 тысяч долларов российской аэронавигации... Мы со всей ответственностью заявляем, что Georgian Airways не имеет ни цента долга перед навигацией... Это противоречит межгосударственным соглашениям между Грузией и Россией», - сообщил генеральный директор компании Роман Бокерия.

По его словам, заявления Минтранса России о нарушении авиакомпанией авиационной безопасности также безосновательны, так как «компания оперирует на рынке уже 27 лет, и никогда, ни в одной стране мира не было проблем».

Бокерия также отметил, что в указе президента России от 21 июня говорилось о запрете полетов в Грузию только российским авиакомпаниям, в связи с чем запрет на полеты в Россию Georgian Airways в Тбилиси считают незаконным, проинформировали 8 октября «Новости–Грузия».

Согласно указу президента России «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий» от 21 июня "с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Напомним, что Россия ввела санкции против Грузии в связи с началом протестов в этой стране. Недовольство протестующих вызвало то, что 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и добиваются отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019". Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".