Аэропорт Краснодара открыл новые направления

03 февраля 2020, 06:36

Авиакомпания "РусЛайн" открыла авиарейсы из международного аэропорта Краснодара в Екатеринбург и Сыктывкар и обратно.

Как писал "Кавказский узел", с 1 февраля авиакомпания "РусЛайн" анонсировала открытие авиарейсов между Краснодаром и Тамбовом.

Из аэропорта Краснодара в Екатеринбург первый авиарейс был осуществлен 1 февраля. Полеты по маршруту будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и субботам с посадкой в Тамбове. Вылет по вторникам в 11.40 мск, прибытие в Екатеринбург - в 18.40 мск. В Тамбове самолет производит посадку на 40 минут с 13.25 до 14.05 мск. По субботам вылет из Краснодара в 12.20 мск, прилет в Екатеринбург - в 19.15 мск. Промежуточная остановка в Тамбове с 14.05 до 14.45 мск, пишет 2 февраля "Югополис".

Полеты в Сыктывкар также будут осуществляться с 4 февраля дважды в неделю - по вторникам и субботам. Вылет во вторник в 11.05 мск, прибытие - в 14.20 мск, по субботам - в 11.50 мск и 15.05 мск соответственно. Обратно рейсы будут осуществляться в 7.25 мск и 7,35 мск соответственно, сообщает "Кубань 24".

Полеты будут осуществляться на самолетах CRJ-100/200 вместимостью до 50 пассажиров.

Стоимость перелета до Тамбова в один конец составляет 3000 и 3500 рублей, в Екатеринбург - 2200 и 3700 рублей, в Сыктывкар - от пяти тысяч рублей, говорится на сайте авиакомпании "РусЛайн".