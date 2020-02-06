Абхазские журналисты исключили политические мотивы в деле Артура Анкваба

06 февраля 2020, 16:45

Арест бывшего кандидата в президенты Абхазии Артура Анкваба по делу о похищении предпринимателя продлен до 6 мая. Артур Анкваб не был значимым политиком, его арест не носит политического характера, сочли опрошенные «Кавказским узлом» абхазские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 43-летний Армен Григорян был похищен 24 ноября 2019 года, а через неделю, 1 декабря, правоохранители нашли его в одном из сел Гудаутского района и освободили. По подозрению в похищении мужчины были задержаны несколько человек, сообщили в тот же день в МВД Абхазии. Артур Анкваб был задержан 6 декабря, а 9 декабря по решению Сухумского горсуда он был заключен под стражу до 29 января 2020 года.

Бывший начальник школы милиции Артур Анкваб был одним из кандидатов на пост президента Абхазии во время выборов, голосование по которым прошло 25 августа, говорится в материале "Главное о выборах президента Абхазии-2019", опубликованном на "Кавказском узле". Когда Артур Анкваб подал документы в ЦИК, стало известно о его судимости по статье 107 УК Абхазии (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), которая была снята в связи с освобождением по амнистии. Погашенная судимость позволила ему баллотироваться в президенты.

Арест Артура Анкваба продлен до 6 мая

По решению Сухумского горсуда срок ареста Артура Анкваба продлен до 6 мая, сообщила сегодня пресс-служба генеральной прокуратуры Абхазии.

«Следователь по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии, в производстве которого находится уголовное дело по обвинению Артура Анкваба, 22 января 2020 года обратился в Сухумский городской суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, в связи с необходимостью проведения следственных действий. 28 января 2020 года судьей Сухумского городского суда ходатайство следователя удовлетворено в полном объеме. Срок ареста продлен до 6 мая 2020 года», - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы генпрокуратуры, поступившей в ответ на запрос «Кавказского узла».

Ранее, 29 января, в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что расследованием уголовного дела занимается следственное управление Генпрокуратуры Абхазии, а гражданин Абхазии Армен Григорян признан потерпевшим по делу.

Журналисты отказались назвать Анкваба значимой фигурой в политике

Артур Анкваб, набравший на выборах президента Абхазии в августе 2019 года 1,6% голосов избирателей, никогда не был политической фигурой, которая могла бы выиграть на выборах, считает абхазский журналист Антон Кривенюк.

«Если верить общественному мнению, на те выборы он вышел сугубо как дублер от Александра Анкваба (третий президент Абхазии Александр Анкваб – прим. «Кавказского узла»), как однофамилец. Я в это не верю, думаю, он сам вышел на выборы. Человек он проблемный, он уже был обвиняемым по уголовному делу, связанному со стрельбой в Гагре, там он едва не пристрелил человека», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Антон Кривенюк.

Он указал, что похищение людей в Абхазии – «старый и налаженный бизнес, которым занимается определенная группировка», лидеры которой были достаточно близки к одному из бывших президентов Абхазии. Однако, по мнению Кривенюка, похищение Григоряна является «в чистом виде самодеятельностью».

«[Виновный в похищении Григоряна], видимо, решил заняться этим бизнесом вне разрешения тех, кто этим занимался уже много лет, поэтому его так быстро нашли и задержали», - предположил журналист.

В целом, считает она, чисто теоретически в Абхазии с целью заработать «похитить армянина гораздо легче, чем абхаза».

Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский также считает, что Артур Анкваб не имеет никакой политической силы в Абхазии и появился на политическом горизонте летом 2019 года.

«На выборах получил всего 1,6% голосов, и говорить о том, что он обладает политическим весом, не стоит», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Кирилл Базилевский.

По его мнению, никакого политического характера арест Анкваба не несет. «Он был задержан еще в начале декабря 2019 года, когда ни о каких досрочных выборах никто и не думал», - отметил Базилевский.

22 января в Абхазии начался период выдвижения кандидатов в президенты Абхазии. Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Это произошло после того, как Рауль Хаджимба под давлением протестующих 13 января ушел в отставку. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба.

Артур Анкваб никогда не был влиятельным политиком и вообще не занимался политикой до того, как принял участие в последней президентской кампании, указала и главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.

«Он набрал 1,6% голосов в основном из-за своей звучной фамилии. Никакого политического характера в его аресте нет. Это обычная уголовщина», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Инал Хашиг.

По его информации, Армен Григорян является бизнесменом средней руки и владеет большим продовольственным магазином в Сухуме. «Григорян остается в Абхазии, он никуда не уехал, продолжает работать», - рассказал Хашиг.

Бизнесмен, в похищении которого подозревается Анкваб, продолжает работу в Абхазии

Армен Григорян решил не уезжать из Абхазии, поскольку «ничего страшного не произошло», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности представитель армянской диаспоры Сухума.

«Мы уже привыкли к тому, что похищают людей. С Григоряном ничего страшного не случилось, его не били, кормили. И быстро нашли, освободили. Почему он должен бросать бизнес, семью увозить? Он крепкий бизнесмен. Мы не считаем, что это похищение связано с национальным вопросом», - сказал представитель армянской диаспоры.

По его словам, после исчезновения Григоряна, представители армянской диаспоры обратились к абхазским «ворам в законе», и выяснилось, что они не имеют отношения к этому преступлению.

«Очень быстро выяснили, кто это сделал. В Абхазии все всё знают, поэтому так быстро Армена освободили. Сумму он (похититель – прим. «Кавказского узла») требовал огромную - 17 миллионов рублей. Все понимают, что это не реальная сумма и собрать, ее, даже если нам бы очень хотелось, невозможно», - отметил представитель диаспоры.

Сам Армен Григорян от комментариев корреспонденту «Кавказского узла» отказался.

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кризис в Абхазии".