Артур Анкваб. Стоп-кадр видео канала YouTube "Аҧсуа телехәаҧшра" https://www.youtube.com/watch?v=PiBYfuGere0

09 декабря 2019, 20:50

Кандидат в президенты Абхазии арестован по делу о похищении бизнесмена

Сухумский горсуд арестовал на два месяца бывшего кандидата в президенты Абхазии Артура Анкваба по подозрению в похищении предпринимателя Армена Григоряна.

Как писал "Кавказский узел", 43-летний Армен Григорян был похищен 24 ноября, 1 декабря правоохранители нашли его в одном из сел Гудаутского района и освободили. По подозрению в похищении мужчины были задержаны несколько человек, сообщили в тот же день в МВД Абхазии.

Артур Анкваб заключен сегодня под стражу до 29 января 2020 года по решению Сухумского горсуда, говорится в сообщении на сайте МВД Абхазии. В нем указано, что Анкваб подозревается в похищения Армена Григоряна, которое произошло 24 ноября.

Бывший начальник школы милиции Артур Анкваб был одним из кандидатов на пост президента Абхазии во время выборов, голосование по которым прошло 25 августа, говорится в материале «Главное о выборах президента Абхазии-2019», опубликованном на «Кавказском узле». Когда Артур Анкваб подал документы в ЦИК, стало известно о его судимости по статье 107 УК Абхазии (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), которая была снята в связи с освобождением по амнистии. Погашенная судимость позволила ему баллотироваться в президенты.

В ходе судебного заседания обвинитель заявил, что подозреваемый, находясь на свободе, может оказывать воздействие на свидетелей и участников уголовного судопроизводства, влиять на ход следствия, вступать в сговор с соучастниками совершенного преступления, либо скрыться от преследования суда и поэтому просил об аресте. 

Адвокат Анкваба попросил суд заключить своего подзащитного под домашний арест, мотивируя это инвалидностью и состоянием его здоровья. Однако доводы защиты суд счел недостаточными, пишет "Sputnik Абхазия", отмечая, что Артур Анкваб был задержан еще 6 декабря.

Армен Григорян, в похищении которого подозревается Артур Анкваб, занимается бизнесом, он является директором местной фирмы "Данон", передает РИА Новости.

Напомним, президент Абхазии Рауль Хаджимба 2 декабря, заслушав отчет о ходе расследования совершенных в ноябре преступлений, подписал указ об освобождении Гарри Аршбы с поста главы МВД. Также 2 декабря был отправлен в отставку генпрокурор Абхазии Зураб Ачба. 5 декабря Хаджимба представил коллективу МВД нового министра Рауля Смыра. Также он раскритиковал работу правоохранительной системы в целом и заявил, что решение об отставке глав МВД и прокуратуры принято по результатам их работы, а не под давлением общества.

Примечание:

"Хаджимба отверг связь между митингом и отставками силовиков", "Гарри Аршба объяснился за нераскрытое преступление в Сухуме", "Генпрокурор Абхазии отправлен в отставку".

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