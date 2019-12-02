Армен Григорян. Стоп-кадр видео "Спутник-Абхазия" https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191202/1028922566/Pokhischennyy-v-Sukhume-muzhchina-osvobozhden.html

02 декабря 2019, 11:55

Абхазские силовики освободили похищенного местного жителя

Несколько жителей Абхазии задержаны по подозрению в похищении человека. Депутат Аслан Бжания назвал президента Рауля Хаджимбу ответственным за рост криминала, в том числе участившиеся случаи похищения людей.

43-летний житель Абхазии Армен Григорян был похищен 24 ноября, 1 декабря правоохранители нашли его в одном из сел Гудаутского района. Самочувствие освобожденного удовлетворительное, отчиталась полиция.

По подозрению в похищении задержаны несколько человек, со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил сегодня "Sputnik Абхазия". Точное число задержанных в сообщении не указано.

Похищения людей и другие преступления, которые стали частыми в Абхазии - "следствие неэффективности власти и развала государственных институтов", говорится в сегодняшнем публичном заявлении абхазского депутата Аслана Бжании, распространенном изданием "Абхазия-Информ". Издание отмечает, что в данное время депутат находится на лечении в Москве.

"Новости из Абхазии в последнее время напоминают фронтовые сводки. Убийства, грабежи, похищения людей стали нормой жизни. Для граждан уже небезопасно гулять с детьми даже в центре столицы", - указал Бжания, приведя в пример "наглое и циничное убийство, совершенное в Сухуме".

22 ноября в Сухуме в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках, погибли два человека. Четыре человека получили ранения. Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим.

Бжания обратил внимание на то, что проект закона о противодействии организованной преступности шел из администрации президента до парламента почти пять лет. Он утверждает, что в годы нахождения у власти президента Рауля Хаджимбы правоохранительные органы были развалены. "С его молчаливого согласия без всяких на то оснований ежеквартально сменялись руководители городских и районных отделов внутренних дел. Это кадры, которые представляют ключевые звенья в системе правоохранительных органов", - считает депутат.

Он также заявил, что при Хаджимбе "некоторые руководители ведомств раздаривали от имени государства сотни единиц огнестрельного оружия лицам, имевшим серьезные проблемы с законом".

Примечание:

"Сотрудники полиции заподозрены в смерти задержанного в Абхазии", "Силовики в Абхазии провели акцию в поддержку арестованных коллег", "Омбудсмен Абхазии осудила применение полицией оружия в Тамыше".

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