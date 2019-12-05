Хаджимба отверг связь между митингом и отставками силовиков

05 декабря 2019, 15:02

Решение об отставке глав МВД и прокуратуры принято по результатам их работы, а не под давлением общества, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба, раскритиковав работу правоохранительной системы в целом. Он указал, что новый министр внутренних дел назначен без согласования с протестующими. Как сообщил "Кавказский узел", 2 декабря президент Абхазии после отчета о ходе расследования совершенных в ноябре преступлений подписал указ об освобождении Гарри Аршбы с поста главы МВД. Этого же требовали и на митинге родственники убитых при обстреле ресторана в Сухуме 22 ноября. Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Абхазии стал Леван Кварацхелия. Также 2 декабря был отправлен в отставку генпрокурор Абхазии Зураб Ачба.

Организаторов митинга удовлетворили отставки глав МВД и прокуратуры Абхазии. Журналист Инал Хашиг связал протест исключительно с криминальной обстановкой в Абхазии. Его коллега Изида Чания сочла протесты политизированными, указав на появившееся заявление оппозиции с требованием отставки президента Хаджимбы.

Сегодня Рауль Хаджимба представил коллективу МВД нового министра, Рауля Смыра. Президент подчеркнул, что отставки не были вызваны протестами. "Поручения, которые были даны на Совете Безопасности и должны были быть отработаны по горячим следам, не были выполнены. По этим результатам были сделаны выводы. Эти шаги не были приняты под давлением общественности, они были обозначены до начала всего того, что происходило потом", – приводятся слова Хаджимбы на сайте президента Абхазии. Президент Абхазии раскритиковал слова требование из участников митига 2 декабря обсуждать с протестующими кандидатуры на пост руководителя МВД. "Где это видано?" - заявил Хаджимба. Участники протестной акции "потряхивали своими пистолетами", указал президент. "Не надо нас пугать, мы уже пуганы! Пусть каждый занимается своим делом, а поиском преступников займутся сотрудники и руководство МВД", - процитировала сегодня слова Рауля Хаджимбы "Абхазия-Информ". 22 ноября в Сухуме в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках, погибли два человека, еще четверо получили ранения. Нападавшие скрылись на автомобиле, который позже был обнаружен сгоревшим. 24 ноября врачи рассказали, что раненая официантка находится в коме. 27 ноября женщине сделали операцию, врачи назвали ее состояние крайне тяжелым. Сегодня Доминика Акиртава умерла в больнице, не приходя в сознание.