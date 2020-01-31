Помещение приюта "Теплый дом на горе". Кадр видео в Instagram организации https://www.instagram.com/p/B4DXUf_B5N8/

31 января 2020, 23:10

Анохина сообщила о выселении жертв насилия из приюта в Махачкале

Руководители махачкалинского приюта для жертв семейного насилия пытались выставить на улицу своих подопечных, которые не хотели общаться с прессой, сообщила дагестанская журналистка Светлана Анохина.

По словам журналистки, с угрозами выселения столкнулись женщины, жившие в кризисном центре "Теплый дом на горе". "Кавказский узел" пока не получил подтверждения этой информации из другого источника.

Сотрудники кавказских кризисных центров для женщин имеют дело со специфическими проблемами, поскольку в регионе распространены убийства чести и похищения невест, а добрачные связи осуждаются, отмечается в материале о "Теплом доме на горе", опубликованном 10 января 2020 года изданием "Медуза". Материал, подготовленный в рамках инициированной изданием программы поддержки благотворителей, подробно описывает историю одной из подопечных центра: девушке пришлось выйти замуж за силовика, который похитил ее и изнасиловал за неделю до запланированной свадьбы. Муж избивал Мадину, а затем и их общего ребенка, а однажды порезал ее ножом. Через 2 года после заключения брака они развелись, Мадина вышла замуж повторно, но второй муж через некоторое время выгнал ее из дома.

Скриншот части публикации Светланы Анохиной в Facebook https://www.facebook.com/mk.ksana/posts/10207138534498780Директор центра и ее заместитель вместе с полицейскими и инспектором по делам несовершеннолетних  пришли сегодня в квартиру, где живут три пострадавшие от семейного насилия женщины со своими восемью детьми, написала Анохина на своей странице в Facebook.

"То есть они попросту сдали своих подопечных. И их самих, и их детей", - пояснила журналистка.

Как утверждает Анохина, причиной конфликта женщин с руководством центра стал их отказ от общения с прессой: руководители приюта настаивали, что женщины должны давать интервью и участвовать в съемках, поскольку центр существует на гранты и пожертвования.

"Женщины объединились и наотрез отказались позволять как дирекции, так и журналистам снимать себя и своих детей и размещать фото и видео в соцсетях. Понятно, что для отчета по грантам это нужно, да и жертвуют охотнее, когда видят незаблюренную мордочку ребенка или лицо молодой женщины, которую избивал муж", - говорится в публикации журналистки.

Светлана Анохина отметила, что располагает записями разговоров заместителя директора центра с подопечными "Теплого дома на горе". В разговоре звучат слова "вы позорите меня перед журналистами" и "все пойдете на улицу". По словам Анохиной дирекция центра ссылается на пункт договора, который женщины подписывают при поступлении в приют, - в нем есть пункт о согласии на съемки и беседы с журналистами.

"Если женщина попадает в подобный приют, значит она бежит. Она скрывается. Ей и детям грозит опасность. И публикация фото и видео увеличивают эту угрозу в разы. [...] И полицейский, и представитель ПДН оказались вменяемыми. Никого не выселили. Ни у кого не забрали детей", - написала она.

На сайте "Теплого дома на горе" и на странице кризисного центра в Instagram по состоянию на 23.00 мск 31 января нет комментариев относительно публикации Светланы Анохиной о методах работы центра.

Примечание:

"Сотрудники кризисных центров рассказали о работе с жертвами насилия на Кавказе", "Сенатор от Ингушетии снял квартиру семье девочки с ампутированной рукой", "Работники центров для жертв домашнего насилия рассказали о пробелах в законах".

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