Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

31 января 2020, 03:06

Арестованная уроженка Чечни пожаловалась на давление силовиков в СИЗО

Сотрудники спецслужб вынуждают Лилию Саидову, обвиненную в финансировании боевиков из-за перевода денег брату в Турцию, дать признательные показания и оговорить незнакомого ей человека из Дагестана, заявили отец и адвокат уроженки Чечни.

Как писал "Кавказский узел", Черемушкинский районный суд Москвы 13 декабря 2018 года арестовал шестерых выходцев с Северного Кавказа, подозреваемых в сборе средств на финансирование боевиков. Были арестованы две женщины – Мадина Байсарова и Лилия Саидова и четверо мужчин – Саид-Хамзат Байсаров, Ислам Саадаев, Ислам Мусаев и Салман Рамазанов. Седьмая подозреваемая по делу, Анжелика Бабан, была отправлена под домашний арест, так как решила сотрудничать со следствием. В декабре 2019 года преследование Бабан, Рамазанова, Саадаева и Байсарова было прекращено, они получили право на реабилитацию.

В Кассационном суде Москвы 30 января состоялось рассмотрение жалобы Лилии Саидовой, обвиняемой в финансировании терроризма из-за перевода денег брату в Турцию. Защита уроженки Чечни обжаловала продление её содержание под стражей: срок ее ареста 20 декабря 2019 года был продлен до 21 февраля 2020 года.

Суд постановил оставить без изменения меру пресечения. Сама Саидова ни лично, ни дистанционно в судебном заседании не участвовала, сообщил ее адвокат Сулейман Ибрагимов корреспонденту "Кавказского узла". 

"Даже на конференцсвязь ее выводят из камеры почти на целый день, а это мучительно, и она решила не участвовать в заседании", – сказал он.

Адвокат уточнил, что следствие по делу Саидовой уже завершено, и они ознакомились с материалами дела. "Вероятно, дело уже отдали на утверждение обвинения в прокуратуру. В суд должны дело передать не менее, чем за две недели до истечения срока содержания Саидовой под стражей, то есть за две недели до 21 февраля", – пояснил он.

Саидова жаловалась отцу на недопуск в медчасть

Отец Лилии Султан Саидов сообщил, что дочь жалуется на давление со стороны силовиков, которые приходят к ней в СИЗО и требуют новых признаний, несмотря на завершение расследования по ее делу.

"Пришли к ней неделю с небольшим назад. Спросили: "Как дела?". Она ответила: "Лучше всех!". Они разозлились – как это, почему лучше всех. У них дело не склеилось, четверых отпустили, и вот сейчас на дочери отыгрываются. Требовали чуть ли не явку с повинной написать и еще на какого-то парня из Дагестана, с которым она не знакома, показания дать. (Жесткий обыск) в камере устроили, телевизор и холодильник сломали. Давят на неё", – рассказал отец Саидовой.

По словам Саидова, следствие не разрешило ему свидания с дочерью. В последний раз они виделись на заседании суда в декабре, когда Лилии продлили срок ареста. "А два-три раза в месяц разрешают звонок из СИЗО домой. Неделю назад в последний раз разговаривали, и тогда она сообщила о давлении в подробностях. Кроме того, она жаловалась, что затягивают ей посещение медчасти, хотя она нуждалась в лечении", – сказал Султан Саидов.

Адвокат назвал давление на Саидову бессмысленным

Единственной целью силовиков, запугивающих Саидову, адвокат обвиняемой считает психологическое давление на нее. "Такова их работа. Тут удивляться не приходится, [...] им определенное задание дают, попрессовать. Ей предлагают сознаться, написать явку с повинной, [...] плюс дать показания на того-то. Есть у них фигурант, парень из Дагестана, которого (задержали) на переходе границы. Он переходил границу с Азербайджаном, он в другом, отдельном деле. И те, кто приходит, сулят Саидовой проблемы за отказ признаваться. Отец ее переживает", – рассказал адвокат Ибрагимов.

По словам адвоката, по закону никакие признания и явки с повинной "задним числом" уже не могут иметь значение для дела Саидовой, так как следствие по нему завершилось. Ибрагимов подчеркнул, что не видит в этих действиях силовиков рациональности.

"Следствие завершено, все моменты отражены. Какая тут явка с повинной, я представления не имею. Со слов отца, они говорят: "Ты признайся, а мы знаем, куда и как положить в дело". Обещают за это условный срок", – отметил Ибрагимов.

Жалобу на действия силовиков Саидова написала собственноручно и передала своему второму адвокату Инаре Багдасарян, которая, в свою очередь, написала адвокатскую жалобу в прокуратуру Москвы. Ответа на жалобу пока нет, защита ожидает реакции на нее не ранее, чем через месяц.

Связаться с Инарой Багдасарян корреспонденту "Кавказского узла" не удалось, но копии жалоб Саидовой есть в распоряжении "Кавказского узла". В своих жалобах арестованная уроженка Чечни сообщает, что 10 и 14 января ее выводили из камеры в дежурную часть СИЗО для беседы с человеком, который представился сотрудником спецслужб. Он назвался именем Заур, не называя своей фамилии.

По словам Саидовой, человек, назвавшийся Зауром, оказывал на неё моральное давление, упрекая ее в несоблюдении религиозных канонов ислама.

"Пытался пристыдить меня, что я […] смотрю телевизор (в камере), слушаю музыку, позорю сотрудников кавказской национальности. Уговаривал, чтобы я призналась в том, что не совершала, а именно в финансировании терроризма. А также уговаривал, чтобы я написала задним числом показания в отношении Шайхвалиева", – пишет Саидова.

Она просит прокуратуру провести проверку в отношении двух сотрудников спецслужб, в том числе "Заура", фамилию которого она не знает.

Примечание:

"Суд оставил Саидову и Бабан под арестом", "Проповедник из Дагестана открестился от знакомства с подозреваемыми в финансировании боевиков", "Мосгорсуд отклонил жалобу чеченки на арест по делу о финансировании террористов".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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