Активисты раскритиковали выборы главы "Адыгэ Хасе" в Адыгее

29 января 2020, 04:48

Списки делегатов на отчетно-выборную конференцию «Адыгэ Хасе – Черкесский совет» формировали власти, в результате в совет организации не вошли люди, которые могли бы оппонировать руководству, считают опрошенные "Кавказским узлом" активисты движения.

Как писал "Кавказский узел", в декабря 2015 года Адам Богус ушел в отставку с поста главы адыгейского отделения "Адыгэ Хасэ", назвав причиной своего ухода "системное давление" властей на него. Совет адыгейского регионального отделения "Адыгэ Хасэ" избрал руководителем черкесской организации Рамазана Тлемешока. В январе 2017 года Тлемешок был переизбран руководителем адыгейского отделения на трехлетний срок.

Рамазан Тлемешок родился в 1958 году в ауле Эдепсукай Теучежского района. Имеет два высших образования. Около 13 лет проработал в паспортно-визовой службе.

На отчетно-выборном XX съезде общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Адыгеи, прошедшей 25 января в Майкопе, Рамазан Тлемешок был переизбран большинством голосов на пост председателя.

Нынешний черкесский совет не имеет ничего общего с тем движением, которое было создано в конце 80-х годов, считает бывший глава «Адыгэ Хасе – Черкесский совет» Адыгеи Адам Богус.

«Я входил в этот состав, пытался принести какую-то пользу. Я считал, что это общероссийская задача – сохранение уникальности каждого российского народа, его традиций, культуры, духовных качеств народа. Но ничем таким организация не занимается», - отметил Богус.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживают за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Он утверждает, что основные пункты устава организации не соблюдаются, а черкесские активисты никак не могут повлиять на формирование совета движения.

«Последний состав делегатов съезда формировали муниципальные органы власти. Но главы муниципалитетов не могут быть членами общественного движения. В результате на съезд формируется делегация из числа людей, которые не имеют к этому движению никакого отношения», - рассказал Богус.

Он отметил, что в нарушение устава у общественного движения нет территориальных подразделений и первичных организаций в населенных пунктах республики. «Я ставил вопрос на совете, что нужно это все восстановить, иначе, по закону об общественных объединениях, статус регионального общественного движения у организации отсутствует. У нас нет оснований, по которым ее могли бы признать региональной организацией, потому что подразделение есть только в Кошехабльском районе», - заявил Богус. По его словам, именно члены этих отделений, в соответствии с уставом, должны выбирать делегатов на съезд организации, а законно выбранные делегаты имеют право выбирать членов совета.

Кроме того, не соблюдается устав в плане работы с диаспорой, отметил он. «У нас огромная диаспора, 80 процентов нашего народа за рубежом. Мы пытались этот вопрос поднять, когда кабардинские активисты обратились в генпрокуратуру, в МВД России с просьбой признать зарубежных адыгов российскими соотечественниками, которые попадают под определение федерального закона №99 "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". Мы в "Адыгэ Хасе" просили поддержать это обращение, но этот вопрос был снят с обсуждения», - отметил он.

В январе 2017 года Кабардино-Балкарский правозащитный центр обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку позиции МВД, отказавшегося признать сирийских черкесов соотечественниками за рубежом. Согласно обращению, подписанному руководителем Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерием Хатажуковым, с начала военного конфликта в Сирии черкесы стали одним из наиболее уязвимых слоев населения этой страны, и при возвращении в Россию черкесы, не имеющие гражданства РФ, сталкиваются с препятствиями со стороны органов госвласти, так как к ним применяются правовые нормы, установленные для иностранных граждан. Генпрокуратура жалобу на МВД отправила на рассмотрение в это министерство.

Тлемешок - не лучший из председателей "Адыгэ Хасе", но и не худший, считает член общественного движения «Адыгэ Хасе – Черкесский совет» Шамсутдин Негуч. Он назвал Тлемешока фигурой, которая устраивает и власть и, отчасти, активистов - причем, не назначенных, а реальных.

Негуч рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что Тлемешок отработал полтора срока, поскольку предыдущий председатель Адам Богус досрочно сложил с себя полномочия. «Мы за него тогда проголосовали, посчитав, что можем ему доверять. В этот раз я и Богус не вошли в совет, поэтому не могли проголосовать против», - рассказал Негуч.

Он предположил, что это связано с тем, что многие его заявления "не нравятся Рамазану и властям республики". "Я всегда говорю о проблеме нашего языка, нашей идентичности, которую мы на глазах теряем... Это меня очень сильно беспокоит", - отметил Негуч.

Он рассказал, что на съезде говорилось о сохранении родного языка, о реструктуризации Адыгэ Хабзе в свете глобальных изменений.

«Последний всечеркесский хасе состоялся 200 лет назад, с этого момента Адыгэ Хабзе не менялось, хотя вокруг нас жизнь изменилась радикально. Мы законсервированы, мы пытаемся воспроизводить обычаи наших предков, по которым в сегодняшних условиях невозможно жить. Надо над этим работать... с назначенными лидерами это не произойдет никогда», - считает Негуч.

Он выразил надежду, что с перевыборами совета «ничего не поменяется в худшую сторону». "«Адыгэ Хасе» превратилось в закрытый клуб по интересам. У нас есть небольшая группа людей, которые представляют исключительно самих себя. Это бывшие чиновники, госслужащие, а не реальные активисты", - заключил Негуч.

Глава общественной организации «Адыгэ Хасэ» Краснодарского края Аскер Сохт считает, что черкесская организация Адыгеи традиционно имеет одну яркую особенность: в ней нет традиции вождизма. «Кто бы не возглавил «Адыгэ Хасэ», диалог, критика, порой острая, остаются непременными условиями общественной жизни. Рамазан Тлемешок работает в этих условиях. У него есть критики и сторонники. Конечно, власти Адыгеи хотели бы «купаться в славе», как-то ограничить критику, больше видеть в руководящих органах национальной организации людей смирённых, компромиссных. Это понятно. Но «Адыгэ хасэ» Адыгеи остаётся живым организмом», - считает Сохт.

Он уверен, что фундаментальные цели черкесской организации не могут измениться и все, чем занимается «Адыгэ Хасэ» с момента своего основания, останется на повестке дня.

«В ближайшей перспективе я вижу основания для возникновения острых идеологических споров, связанных со стремлением ряда черкесских некоммерческих организаций зарубежья и активистов пересмотреть фундаментальные цели черкесского национального движения. Посмотрим, как с этой миссией будет справляться «Адыгэ хасэ» Адыгеи», - отметил Сохт.

Он также рассказал, что репатриация соотечественников сейчас вписана в рамки государственной программы, черкесские активисты добивались этого 30 лет, поэтому, по его мнению, «Адыгэ Хасэ» Адыгеи будет заниматься проблемой соотечественников из-за рубежа и далее.

Создатель «Адыгэ хасэ» Адыгеи Асфар Куек считает, что им и его соратниками была создана сильная национальная организация, которая до сих пор остается такой. По его словам, он вошел в новый состав совета организации.

«Это общественно-политическое движение, но оно не имеет веса и силы, чтобы влиять на политические вопросы. Нужно сосредоточится на языке, на обычаях, на традициях, все это изучать более углубленно», - сообщил Куек корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что с каждым последующим поколением черкесский язык все больше забывается. «Если мои дети хорошо говорят с детства, но моя внучка сейчас что-то там немного, несколько слов может сказать. Главное для нас - восстановить язык», - сказал Куек.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Тлемешока он считает достойным руководителем черкесского общественного движения. "Рамазан Тлемешок - полковник, всю жизнь национальными вопросами увлекался, но под погонами не мог заняться вплотную. Ясно, что он должен уживаться и с силовиками, и с властью, время сейчас очень сложное. Он пока на своем месте», - отметил Куек.

"«Адыгэ хасэ» Адыгеи имеет свой авторитет, к ней прислушиваются, она принимает активное участие в жизни республики" - считает Куек.

Тем не менее, много активистов не вошло в состав совета организации и это плохо, поскольку они могли оппонировать руководителю.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".