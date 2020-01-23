23 января 2020, 23:49
Ингушский активист Магомед Оздоев приговорен к 16 месяцам лишения свободы
Суд в Железноводске приговорил участника митинга в Магасе Магомеда Оздоева к году и четырем месяцам колонии-поселения. Оздоев выйдет на свободу в конце февраля, сообщил адвокат.
Как писал "Кавказский узел", 16 января с суде сотрудник прокуратуры потребовал приговорить Оздоева к 1,5 года колонии. Активист оборонялся от сотрудников Росгвардии, настаивала защита.
25 декабря 2019 года прокурор в суде зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что Оздоев утром 27 марта принял участие в несанкционированном митинге в Магасе, так как испытывал "политическую вражду" к республиканским властям под религиозным влиянием организаторов митинга. 9 января Оздоев заявил в суде, что не напал на трёх сотрудников Росгвардии из-за политических убеждений, а ответил на избиение дубинкой.
Суд в Железноводске сегодня рассмотрел дело Оздоева, заседание началось с двадцатиминутным опозданием, в 14.20 мск. В зале суда присутствовали сотрудник прокуратуры, адвокат и трое родственников подсудимого, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Хусейн Гулиев.
«В последнем слове мой подзащитный просил судью не учитывать в приговоре отягчающие обстоятельства, выдвинутые стороной обвинения. Он говорил, что не испытывал политической вражды к властям и не поддавался влиянию авторитета организаторов митинга 27 марта. Он просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы», - сказал адвокат.
После перерыва в 18.30 мск судья огласила приговор: назначить Оздоеву один год и четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении, рассказал Гулиев.
При вынесении приговора судья учел то, что Оздоев раскаялся, но не исключил отягчающие обстоятельства, на которых настаивало обвинение, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".
По словам адвоката, Оздоев проведет в колонии-поселении менее месяца. «Один день в следственном изоляторе будет засчитан за два дня в колонии-поселении. Оздоев был арестован 21 июня, поэтому ожидаем, что он выйдет на свободу через 26 дней», - сказал адвокат.
Гулиев также рассказал, что его подзащитный на здоровье не жаловался. Однако ранее у него были боли из-за межпозвоночной грыжи, отметил адвокат. «Он обращался к руководству следственного изолятора за медпомощью... ему давали обезболивающие средства. Конечно, нормальной медпомощью это не назовешь», - считает адвокат. При этом он сказал, что жалоб на плохое медобслуживание Оздоева не подавал.
Комментариями стороны обвинения относительно приговора Оздоеву "Кавказский узел" пока не располагает.
Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, это привело на следующее утро к стычкам с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Все арестованные находятся в соседних с Ингушетией регионах Северного Кавказа. Там же проходят заседания судов, регулярно продлевающих активистам сроки ареста.
Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на спецаильной тематической странице "Преследование активистов". Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" опубликовал в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".
Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"