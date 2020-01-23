Ингушский активист Магомед Оздоев приговорен к 16 месяцам лишения свободы

23 января 2020, 23:49

Суд в Железноводске приговорил участника митинга в Магасе Магомеда Оздоева к году и четырем месяцам колонии-поселения. Оздоев выйдет на свободу в конце февраля, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 января с суде сотрудник прокуратуры потребовал приговорить Оздоева к 1,5 года колонии. Активист оборонялся от сотрудников Росгвардии, настаивала защита.

25 декабря 2019 года прокурор в суде зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что Оздоев утром 27 марта принял участие в несанкционированном митинге в Магасе, так как испытывал "политическую вражду" к республиканским властям под религиозным влиянием организаторов митинга. 9 января Оздоев заявил в суде, что не напал на трёх сотрудников Росгвардии из-за политических убеждений, а ответил на избиение дубинкой.

Суд в Железноводске сегодня рассмотрел дело Оздоева, заседание началось с двадцатиминутным опозданием, в 14.20 мск. В зале суда присутствовали сотрудник прокуратуры, адвокат и трое родственников подсудимого, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Хусейн Гулиев.

«В последнем слове мой подзащитный просил судью не учитывать в приговоре отягчающие обстоятельства, выдвинутые стороной обвинения. Он говорил, что не испытывал политической вражды к властям и не поддавался влиянию авторитета организаторов митинга 27 марта. Он просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы», - сказал адвокат.

После перерыва в 18.30 мск судья огласила приговор: назначить Оздоеву один год и четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении, рассказал Гулиев.

При вынесении приговора судья учел то, что Оздоев раскаялся, но не исключил отягчающие обстоятельства, на которых настаивало обвинение, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

По словам адвоката, Оздоев проведет в колонии-поселении менее месяца. «Один день в следственном изоляторе будет засчитан за два дня в колонии-поселении. Оздоев был арестован 21 июня, поэтому ожидаем, что он выйдет на свободу через 26 дней», - сказал адвокат.

Гулиев также рассказал, что его подзащитный на здоровье не жаловался. Однако ранее у него были боли из-за межпозвоночной грыжи, отметил адвокат. «Он обращался к руководству следственного изолятора за медпомощью... ему давали обезболивающие средства. Конечно, нормальной медпомощью это не назовешь», - считает адвокат. При этом он сказал, что жалоб на плохое медобслуживание Оздоева не подавал.

Комментариями стороны обвинения относительно приговора Оздоеву "Кавказский узел" пока не располагает.