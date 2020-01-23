Адвокат потребовал расследовать давление на присяжного в Дагестане

23 января 2020, 20:07

Присяжный заседатель, выступавший в защиту подсудимого, был вытеснен из коллегии во время процесса в Верховном суде Дагестана по делу об убийстве на почве кровной мести, заявил адвокат осужденного за это убийство и потребовал расследовать давление на присяжного.

Адвокат требует расследовать информацию о давлении на присяжного

Во время судебного процесса в Дагестане по делу об убийстве на почве кровной мести на одного из присяжных заседателей оказывалось давление, о чем присяжный сообщил уже после вынесения судом обвинительного приговора, утверждает сотрудник адвокатского бюро «Мусаев и партнёры» Умалат Сайгитов. Этот адвокат уже больше года представляет интересы Имрана Бахишева, осужденного по делу об убийстве, говорится в опубликованной 22 января на сайте издания «Адвокатская улица» статье «Защитник просит поддержки у московской палаты».

По версии обвинения, 9 мая 2010 года Имран Бахишев убил мужчину в дагестанском селе Кала за то, что тот в 2005 году убил его брата. В суде прокурор настаивал, что Бахишев совершил убийство по мотивам кровной мести, сговорившись с другом. 21 марта 2019 года Верховный суд Дагестана на своем сайте сообщил, что присяжные заседатели признали подсудимого непричастным к совершению преступления и оправдали по всем пунктам обвинения. Однако 30 декабря 2019 года на сайте Верховного суда республики появилось сообщение о новом итоге рассмотрения этого же дела. На этот раз присяжные своим вердиктом признали подсудимого виновными в совершении убийства по мотиву кровной мести, и 27 декабря 2019 года Верховный суд Дагестана назначил Бахишеву 16 лет колонии строгого режима.

Через день после вынесения Бахишеву обвинительного приговора адвокату Сайгитову, по его словам, в Instagram написал один из присяжных, который в ходе процесса был выведен из состава жюри и заменён запасным. Он сообщил Сайгитову, что его «попросили» отказаться от участия в работе коллегии присяжных заседателей, потому что «наверху уже всё решили». «После продолжительной переписки выяснилось, что данный присяжный активно выражал своё желание проголосовать за оправдание подсудимого. Кроме того, он пояснил, что многие из коллегии также высказывались за его оправдание, но в итоге изменили своё мнение по непонятным причинам», – цитирует Сайгитова «Адвокатская улица».

Адвокат уверен, что эта информация свидетельствует о нарушении тайны совещательной комнаты, так как давление оказывалось на конкретного присяжного, высказывавшегося за оправдание. Он не исключает, что давление могло быть оказано и на других присяжных заседателей. «Среди присяжных были те, кто доносил до заинтересованных лиц позицию членов коллегии – в частности позицию тех, кто собирался голосовать за оправдание подсудимого», - рассказал Сайгитов.

Сам присяжный, который, по данным «Адвокатской улицы», попросил не раскрывать его личность, сообщил, что в ходе процесса «задавал много вопросов, на которые никто не мог ответить». «Мне передали, что меня не должно быть в составе присяжных. Сообщили, что решение уже принято. И поэтому в какой-то момент я не пришёл в суд. Но после приговора я связался с адвокатом и узнал, что подсудимого признали виновным. Это показалось мне несправедливым – я думал, его оправдают», - приводит слова присяжного издание. Присяжный, узнав о сроке наказания, решил рассказать адвокату о том, что его «попросили» не принимать участие в работе коллегии. На вопрос, не опасается ли он за свою безопасность, присяжный ответил, что испытывает страх, но не знает, что ещё ему делать в сложившихся обстоятельствах.

Умалат Сайгитов уже отправил в Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану заявление о преступлении, в котором подробно изложил разговор с присяжным и попросил провести проверку указанных фактов на наличие в них состава преступления по статье 294 УК РФ (воспрепятствования осуществлению правосудия). Адвокат отметил, что будет просить для присяжного государственной защиты и добиваться его «засекречивания».

Сайгитов также обратился за поддержкой в Адвокатскую палату Москвы, членом которой является. Он подчеркнул, что факты давления на присяжных заслуживают особого внимания адвокатского сообщества.

«Представляется, что существует практика воздействия на присяжных заседателей. Органами следствия и прокуратуры обнародуются случаи, когда такое воздействие имеет место со стороны представителей адвокатского сообщества. Есть факты возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов. Однако [доказанные] случаи воздействия на присяжных заседателей со стороны правоохранителей лично мне не известны, хотя на уровне косвенных данных думается, что такая практика имеет широкое распространение», – отметил адвокат.

Он уверен, что такие факты должны приобретать «резонанс с целью их искоренения и профилактики». Московская палата, по мнению Сайгитова, могла бы помочь, обратившись в дагестанское следственное управление СКР и тем самым дав понять, что адвокатское сообщество следит за ситуацией.

Адвокат считает, что итогом его заявления в следственные органы должно стать возбуждение уголовного дела по статье 294 УК и привлечение виновных к ответственности. Следующий шаг – отмена приговора его подзащитному, а потом «очередной – уже честный – суд».

Адвокат заявил о нарушениях в ходе второго рассмотрения дела и подал жалобу на приговор



Дело об убийстве Гусейнова было возбуждено в 2010 году, но обстоятельно расследовать его начали лишь в 2018 году. Ранее, в январе 2017 года, Бахишев был приговорён в Москве к семи годам лишения свободы за изнасилование. «Просто правоохранители через восемь лет решили, что на него можно повесить это дело, потому что он попал по другой статье и был уязвим. Только в этом дело», – уверен адвокат Сайгитов.

Обычай кровной мести до сегодняшнего дня отчасти сохраняется во всех республиках Северного Кавказа, в Дагестане этот принцип более всего распространен в горных районах. Республиканские правоохранители находят, что институт кровной мести блокирует там разгул преступности, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Со слов адвоката, первое судебное разбирательство в отношении Бахишева с участием присяжных по делу об убийстве началось в феврале 2019 года в Верховном суде Дагестана. Брат Имрана Бахишева Алим был убит в 2005 году, за это убийство житель Дагестана Гусейнов получил три года колонии, а после отбытия наказания вернулся в родное село. Прокурор в ходе процесса, обозначая мотив преступления, заявил, что Имран Бахишев посчитал слишком мягким назначенное судом наказание и решил по-своему наказать кровника за смерть брата, сообщил адвокат Сайгитов.

По его словам, родственники Гусейнова указывали, что Бахишев ещё на суде по делу об убийстве брата угрожал виновному, а на суде по делу самого Бахишева узнали в нем мужчину, который нанес смертельные удары ножом Гусейнову. Со стороны обвинения также были и другие свидетели – сотрудники СИЗО, в котором находился Имран Бахишев, его бывшие сокамерники (выступали засекреченными). Они утверждали, что подсудимый сам рассказывал про убийство кровника.

Умалат Сайгитов заявил присяжным, что родственники и знакомые Бахишева подтвердили его алиби – в день убийства он находился в Москве. Также адвокат заметил, что потерпевший Гусейнов менял свои показания.

Обычай кровной мести в районах проживания Бахишевых и Гусейновых давно утратил силу, а после смерти Алима Бахишева в 2005 году между семьями «случилось какое-никакое примирение», утверждает Умалат Сайгитов. В итоге, по его словам, присяжные оправдали подсудимого, признав его непричастным к совершению преступления, в конце марта 2019 года Верховный суд Дагестана вынес соответствующий приговор.

Однако в августе Верховный суд России рассмотрел апелляционное представление на вынесенный приговор. Прокурор заявил, что причиной вынесения оправдательного вердикта стали многочисленные нарушения. В частности, в апелляции указывалось, что защита «систематически подвергала критике методы и способы проведения предварительного следствия по делу, высказывала суждения, ставящие под сомнение допустимость представленных… доказательств, в том числе [показаний] засекреченных свидетелей». Кроме того, прокурор указал на противоречие в вопросах опросного листа – в первом говорилось о том, что оба нападавших наносили жертве удары ножом и руками, а во втором уточнялось, кто именно и какие удары наносил. Адвокат потерпевшего, брата убитого Гусейнова, дополнительно указал в апелляции, что защитник обвиняемого во вступительном слове заявил, что «следствие, не найдя виновного... решило привлечь его подзащитного», а в судебных прениях называл показания потерпевших «лживыми измышлениями». Суд во всём согласился со стороной обвинения, отменил приговор и отправив дело на повторное рассмотрение в Верховный суд Дагестана, но уже с другим составом присяжных.

Адвокат Сайгитов подал кассационную жалобу на решение Верховного суда России, в которой среди прочего выразил беспокойство, что «выводы апелляционного определения… опасны с той точки зрения, что у такой аргументации могут быть последствия в суде при повторном судебном разбирательстве». Но суд отказал в передаче жалобы на рассмотрение кассационной инстанцией.

Новый состав присяжных начал повторное рассмотрение дела в Верховном суде Дагестана в начале октября 2019 года. Основные доводы обвинения и защиты не изменились, но присяжные на этот раз единодушно вынесли обвинительный вердикт.

По словам адвоката Сайгитова, «причины такой метаморфозы во многом были заложены в том, как проходил процесс». Он утверждает, что процессуальная активность защиты «подавлялась» на протяжении всего разбирательства. «На втором процессе примерно половина доказательств, которые сыграли решающее значение на предыдущем суде, не были доведены до присяжных заседателей. Председательствующий неоднократно указывал защите, что она не может оспаривать доказательства обвинения. Свидетели, явка которых обеспечивалась стороной защиты, не допрашивались в присутствии присяжных. В адрес защитника в присутствии присяжных со стороны судьи сыпались угрозы жалоб в палату», – пояснил Умалат Сайгитов

По его словам, председательствующий в напутственном слове «напомнил» присяжным доказательства защиты, о которых ранее запрещал рассказывать защите. «Это произошло, потому что судья огласил текст напутственного слова, который был оглашён на предыдущем процессе – когда до присяжных были доведены практически все имеющиеся в деле доказательства, а мой подзащитный был оправдан», – объяснил адвокат.

Как заявил Умалат Сайгитов, он уже подал апелляционную жалобу на приговор, а также написал о случившемся председателю Верховного суда Дагестана и в квалификационную коллегию судей республики.

В пресс-службе Верховного суда Дагестана не стали комментировать заявление адвоката, отмечает издание.

Ранее "Кавказский узел" писал о том, что в июне 2017 года житель Дагестана Магомед Абдурахманов был обвинен в убийстве 59-летнего Жалалутдина Сунгурова. По версии следствия, мотивом убийства также стала кровная месть. Вину Абдурахманова следователи сочли доказанной. Коллегия присяжных дважды вынесла оправдательный вердикт по этому делу, и кассационная инстанция оправдала обвиняемого вопреки требованиям прокурора.