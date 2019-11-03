Версия о кровной мести озвучена после убийства Эльджаркиева

03 ноября 2019, 10:05

Убийство в Москве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева произошло на фоне его конфликта с последователями шейха Батал-хаджи, один из лидеров которых был убит в 2018 году, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября в Москве был застрелен начальник ингушского Центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев. Также погиб его брат. Вместе с ними в машине находился бизнесмен Гурсман Сапралиев, он не пострадал.

Погибший брат Ибрагима Эльджаркиева Ахмед не был связан с правоохранительными органами, он работал врачом в московской больнице, рассказал родственник убитых. "Соответственно, целью преступника был Ибрагим, а его брат-медик просто оказался рядом", – приводит сегодня его слова "Интерфакс".

По словам источника, знакомого с ситуацией, убийство начальника ЦПЭ может быть связано с обычаем кровной мести, поскольку в последнее время у Ибрагима Эльджаркиева были разногласия с одним из влиятельных в Ингушетии сообществ. "Видимо, киллер был хорошо осведомлен, когда и где появится машина с высокопоставленным полицейским", – цитирует слова источника агентство.

У Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с баталхаджинцами, сообщило 2 ноября "Рен ТВ". Один из лидеров баталхаджинцев Ибрагим Белхароев был убит в декабре 2018 года, его родственники считали, что за преступлением могли стоять силовики из ЦПЭ, уточнил телеканал на своем сайте.

Правнук шейха Батал-хаджи Белхороева Ибрагим Белхароев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года в Назрани и похоронен на родовом кладбище в селе Сурхахи. По версии следователей, в убийстве участвовали несколько человек.

Следственный комитет пока не озвучил версию убийства, но подтвердил сегодня, что убитые – Ибрагим Эльджаркиев и его брат 1988 года рождения. По данным Следкома, нападавший "произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин".

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать помощь в расследовании дела, говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Кровная месть – обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Напомним, что на Ибрагима Эльджаркиева уже совершалось покушение. 12 января его машина была обстреляна, находившиеся в ней трое силовиков получили ранения, Эльджаркиев не пострадал.

Покушения совершались ранее и на Ибрагима Белхароева. В мае 2016 года был взорван его автомобиль, припаркованный около дома Белхароева. Суд признал жителя Ингушетии виновным в подрыве и приговорил его к 3,5 года колонии. Ранее, в сентябре 2008 года, Ибрагим Белхароев был ранен в Назрани при взрыве автомобиля.

Род Белхароевых назвала ранее "небольшим, но очень сплоченным вирдом, к тому же близким к Рамзану Кадырову" директор проекта по Северному Кавказу Международной кризисной группы и член совета ПЦ "Мемориал" Екатерина Сокирянская.

Баталхаджинцы – последователи учения шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX – начале XX века. Они живут в Назрановском, Сунженском, Малгобекском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-Хаджи".